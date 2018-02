Forscher fragen: Was ist gerecht?

Bremen Bremer Politikwissenschaftler erforschen derzeit, was Menschen als sozial gerecht oder ungerecht empfinden. Bisherige Untersuchungen hätten gezeigt, dass Personen, die an Verteilungsentscheidungen beteiligt seien, sich meist am persönlichen Bedarf des einzelnen Menschen orientierten, sagte Professor Frank Nullmeier von der Universität Bremen. Die Gesellschaft bewerte dieses Prinzip als gerechter als den bloßen Leistungsgedanken oder die absolute Gleichheit. Nullmeier leitet das Bremer Projekt mit seiner Kollegin Dr. Tanja Pritzlaff-Scheele vom Socium-Forschungsinstitut „Ungleichheit und Sozialpolitik“. Das Projekt ist Teil der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschergruppe „Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsprozeduren“. Die Gesamtsumme beträgt nach Uni-Angaben 2,4 Millionen Euro für drei Jahre. Das Bremer Projekt wird dabei mit 235 000 Euro gefördert. Beteiligt sind auch die Universitäten in Grohn, Hamburg, Oldenburg und Wien sowie die Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur.