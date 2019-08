Bremen Mensch und Roboter arbeiten immer öfter eng zusammen. Dies wird die Arbeitswelt von morgen in vielen Bereichen prägen. Wie Berufsschüler darauf vorbereitet werden können, untersucht ein neues Forschungsprojekt der Universität Bremen.

Nach Angaben der Universität sollen sie in einer virtuellen Umgebung die Kooperation mit industriellen Robotern erleben und auf diese Weise lernen. Das Projekt wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und läuft über drei Jahre.

„Mit dem Einsatz kollaborationsfähiger Roboter sind Mensch und Maschine in der Produktion nicht mehr nur in voneinander abgetrennten Bereichen tätig, sondern können unmittelbar miteinander interagieren. Daher wird dieser Technologie eine Schlüsselrolle in der digitalisierten Arbeitswelt zugeschrieben“, sagt Prof. Kirsten Tracht, Leiterin des Bremer Instituts für Strukturmechanik und Produktionsanlagen (Bime) der Universität Bremen.

Gleichzeitig sei der Umgang mit kollaborativen Robotern in der beruflichen Aus- und Weiterbildung bisher nicht vorgesehen, so Prof. Maren Petersen vom Institut Technik und Bildung (ITB). Diese Lücke solle mit dem Projekt „Kora“ geschlossen werden. Das Akronym steht für „Kompetenzentwicklung zur Gestaltung von Mensch-Roboter-Kollaboration unter Anwendung eines Mixed-Reality-basierten Lehr-Lernkonzeptes“.

Petersen: „Die Verwendung einer virtuellen Lernumgebung ermöglicht das schnelle Aufnehmen der Entwicklungstrends im Bereich Robotik und lässt eine kostengünstige Bereitstellung an den Aus- und Weiterbildungsstätten zu.“ Auf diesem Weg könne die entwickelte Lernumgebung breitenwirksam in den Schulen und Betrieben eingesetzt werden, heißt es.

Für das Forschungsvorhaben kooperieren das ITB und das Bime. Letzteres vereinigt die Forschungsgebiete Fertigungseinrichtungen, Strukturmechanik und prozessgerechte Technologiegestaltung. Hierbei ist ein Forschungsschwerpunkt der Bereich der kollaborativen Robotik, in dem Ansätze zur virtuellen Inbetriebnahme erforscht werden.

Das ITB arbeitet seit 25 Jahren in der Berufsbildungsforschung und untersucht das Wechselverhältnis von Technik, Arbeit und Bildung. Im Projekt stehen die didaktischen Aspekte des virtuellen Lernens im Fokus.

Das Vorhaben wird nach Angaben der Universität durch Berufsschulen und ausbildende Betriebe in ganz Deutschland unterstützt, die ihre Anforderungen und Erfahrungen in das Forschungsprojekt einfließen lassen.