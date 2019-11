Bremen Auf der Suche nach Leben in unserem Sonnensystem spielt der Jupitermond „Europa“ eine wichtige Rolle: Unter seiner kilometerdicken Eisdecke vermuten Wissenschaftler einen tiefen Ozean, der die Grundlage für extraterrestrisches Leben, also außerirdisches Leben, bieten könnte. Am Robotik-Zentrum des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen wird an Konzepten gearbeitet, um den Ozean durch autonome Unterwasserfahrzeuge zu erforschen.

Jupitermond „Europa“ ist der zweitinnerste Mond des Planeten Jupiter. Es handelt sich um einen Eismond. Die Temperatur auf der Oberfläche erreicht maximal minus 150 Grad Celsius. Messungen mit Hilfe der Galileo-Sonde lassen darauf schließen, dass sich unter der bis zu 15 Kilometer dicken Wassereishülle ein etwa 100 Kilometer tiefer Ozean aus flüssigem Wasser befindet.

Bei der Suche nach extraterrestrischem Leben sind die hydrothermalen Quellen, die auf dem Jupitermond „Europa“ vermutet werden, von großem Interesse, sagte jetzt ein Sprecher des DFKI. „Durch Wärme und Mineralien bieten sie einen potenziellen Lebensraum für Organismen – ähnlich wie am Meeresgrund auf der Erde“, hieß es im „Robotics Innovation Center“ des DFKI.

Um den Ozean auf „Europa“ und die vermuteten Quellen untersuchen zu können, entwickelten die Wissenschaftler des Robotik-Zentrums im Projekt „Europa Explorer“ (Eurex) eine verbesserte Version des Roboters „Leng“ – den „Deep-Leng“.

Knapp einen Meter kürzer und sieben Zentimeter breiter ist das torpedoförmige System. Neben einer verbesserten Navigationsfähigkeit, einer vereinfachten Kabelstruktur und einem geringen Wartungsaufwand bietet „Deep-Leng“ zusätzlich Platz für Nutzlast.

Die Macher testeten „Deep-Leng“ zunächst in der Druckkammer des Robotik-Zentrums, wo die neuen Komponenten einem Druck von bis zu 600 Bar ausgesetzt wurden – dies entspricht einer terrestrischen Meerestiefe von rund sechs Kilometern, sagte der Sprecher.

Als Fortführung des Projekts „Europa Explorer“ fördert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) „Eurex-Silana“ mit rund 650.000 Euro aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Forschungsarbeiten des DFKI-„Robotics Innovation Centers“ sind Teil einer Initiative des DLR, in der neben „Europa“ auch an einer möglichen Erforschung des Jupitermonds „Encaledus“ gearbeitet wird.