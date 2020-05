Freizeit: Auch die Freibäder öffnen wieder

Bremen Sicher ist: Das Baden in Bremen wird in Corona-Zeiten anders aussehen als sonst. Fragen und Antworten:

Wann öffnen die

Bremer Bäder wieder ?

Am Montag, 8. Juni, öffnet das Stadionbad am Weserstadion. Das Freibad Blumenthal sowie die Außenbereiche des Westbades in Walle und des „Schloßparkbades“ in Sebaldsbrück stehen ab Montag, 15. Juni, zur Verfügung. Das Horner Bad wird derweil umgebaut. Der Außenbereich des Freizeitbads Vegesack bleibt baulich bedingt geschlossen.

Muss man sich vorher bei den Bädern anmelden ?

Geöffnet wird in zwei Zeitzonen, sagt die Gesellschaft Bremer Bäder: ab morgens und mittags beziehungsweise nachmittags. Die Besucher haben vier bis fünf Stunden Zeit. Die Zeiten werden zusammen mit weiteren wichtigen Informationen in der kommenden Woche auf der Internetseite der Bremer Bäder veröffentlicht. In das Stadionbad lässt die Gesellschaft zum Beispiel pro Zeitzone ungefähr 600 bis 700 Menschen. Tickets müssen vor dem Besuch online gekauft werden. Dafür soll es demnächst auf der Internetseite der Bremer Bäder eine Weiterleitung zum Ticketshop im Netz geben. Karten wird es auch im Bremer-Bäder-Shop bei Karstadt Sports geben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Wie sieht der Besuch in Corona-Zeiten aus ?

Wichtig ist, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden. Die Duschen und Umkleiden bleiben gesperrt. Es empfiehlt sich also, die Badesachen bereits unter der Kleidung zu tragen und so wenig Wertsachen wie möglich mitzunehmen. Die WC-Anlagen dürfen zeitgleich von maximal zwei Personen genutzt werden. Auch die Nutzung der Außenduschen ist unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht, allerdings nicht im Becken und auf dem Weg dahin. „Es gibt zahlreiche Sicherheitshinweise und Absperrungen“, sagt eine Sprecherin der Bäder-Gesellschaft. Auf der Internetseite sollen demnächst alle Verhaltensregeln nachzulesen sein.

Worauf ist im

Wasser zu achten ?

Auch im Wasser muss zu anderen Schwimmern Abstand gehalten werden, das Schwimmen in Bahnen ist konsequent einzuhalten, heißt es. Laut Wissenschaftlern sind Viren wegen des Chlors im Wasser nicht übertragbar.

Worauf ist beim

Sonnenbaden zu achten ?

Unter Beachtung der Abstandsregelungen und sonstiger Vorsichtsmaßnahmen können die Badegäste Sonnenbäder nehmen.

Gelten in Hallenbädern andere Regeln ?

Ja, es gibt unterschiedliche Konzepte. Die Maßnahmen für die Freibäder sind in der finalen Abstimmung und Umsetzung, erklärt die Gesellschaft. Die Konzepte für die Hallenbäder werden noch erarbeitet. Erfahrungen aus den Freibädern sollen einfließen, aber das Betriebskonzept sei ein anderes, heißt es.

Weitere Informationen im Internet unter