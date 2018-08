Bremen „Endlich mal ein richtiger Sommer!“ Für Schwimmmeister Jürgen Maas (52), Betriebsleiter im Stadionbad und im Hallenbad Huchting, ist die Hitzeperiode in diesem Sommer ein Grund zur Freude. Er sei nun einmal durch und durch ein Freibad-Mann, sagt er. Die Besucherzahlen seien sehr gut.

1500 Besucher waren bei gutem Wetter üblich, erzählt Maas. Alles bis 2500 Gästen könne die Belegschaft gut regeln. Den Saisonrekord bescherte laut Maas der erste Dienstag im August: Bei 37 Grad kamen etwa 4500 Besucher ins Stadionbad. „Das war schon anstrengend. Die Leute können bei so viel Getümmel natürlich nicht wirklich schwimmen“, sagt Maas. Bei derartigem Andrang sind zehn Personen nötig, um das Bad zu betreiben, davon sechs Schwimmmeister und Hilfsschwimmmeister. Auch die Gesellschaft Bremer Bäder spricht von einer guten Freibadsaison.

Unglück im Schwimmbad

Doch die Saison hat auch ihre Schattenseiten: Nach dem Unglück mit einem ertrunkenen Kind im Freibad Blumenthal stieg der psychische Druck, auch im Stadionbad. „Solche Unfälle haben eine Wirkung auf alle Schwimmmeister. Sie passen dann noch mehr auf“, sagt Maas. Die Schwimmmeister mussten immer wieder ins Becken springen. „Es war jeden Tag ein Kollege im Wasser“, sagt Maas. „Wir haben zehn defekte Funkgeräte, weil die Kollegen so schnell reagierten, dass sie vergessen haben, ihre Funkgeräte abzulegen.“ Das Problem: Kinder schätzten sich falsch ein und Eltern passten nicht auf, sondern schauten auf ihr IPad oder Handy, beklagt Maas. Er weist auf einen besonderen Aspekt hin, mit dem man es bei der Badeaufsicht zu tun habe: „Badegäste in Not rufen nicht. Sie winken etwas, und dann gehen sie unter.“

Kritische Punkte

Das Bad weise mehrere kritische Punkte auf. Wird der Sprungturm geöffnet, müsse eine Aufsicht vor Ort sein. Ebenso wichtig: Bei zwei Rutschen am Nichtschwimmerbecken muss gewacht werden. Dort ist das Wasser bis 1,30 Meter tief – zu tief für kleine Kinder. Wer rutschen will, muss schwimmen können.

Nicht mit Schwimmbädern, aber mit Badeseen hat es die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zu tun. In diesen und in der Weser starben fünf der sechs tödlich Verunglückten in dieser Saison.