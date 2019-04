Bremen Das sieht man auch nicht alle Tage: Rund 25 Bremer Politiker unterschiedlicher Fraktionen duellieren sich. Doch nicht in der Bürgerschaft oder auf einer anderen Wahlveranstaltung im Herzen der Hansestadt. Ohne Wahlprogramm im Gepäck, ohne großen Diskussionsstoff. Bei der ersten „Fünf-Fraktionen-Olympiade“ auf der Osterwiese zählt eine Mischung aus Kraft, Fingerspitzengefühl und Timing – mit überraschenden Ergebnissen.

Erste Station: „Fröscheklopfen“. Schausteller Simon Fischer gibt den Startschuss über Megaphon, und schon beginnt das große Gehaue um den ersten Platz. Action, Krach, bange Blicke. Im Sekundentakt fliegen den Standmitarbeitern die Gummitiere um die Ohren – bis die FDP den ersten Treffer landet und so fünf Punkte einheimst. Keine Verschnaufpause, ab zur nächsten Station, der „Kullerbude“. Zeichnete sich der erste Wettkampf noch durch wildes Gehaue aus, geht es jetzt vielmehr um Fingerspitzengefühl. Das haben die Sozialdemokraten, die sich mit insgesamt 970 Punkten den ersten Platz in dieser Disziplin sichern.

Immer mehr Schaulustige kommen hinzu. Ob das nun an der Politprominenz liegt oder an den zahlreichen Kamerateams, kann keiner genau sagen. Der dritte von insgesamt elf Wettkämpfen steht an, und immer noch sind die „Olympia-Teilnehmer“ vielen Blicken ausgesetzt. Basketball steht auf dem Programm,und schon nach wenigen Würfen merkt ein Grüner an: „Die Bälle sind sch . . .“ Die Bilanz liest sich letztlich gar nicht so schlecht, die Grünen werden Zweiter, nur die SPD ist besser.Dann steht „Looping the Loop“ auf dem Programm. Wer einen Überschlag schafft, darf sich Sieger nennen – am Ende gibt es keinen. Kein Looping, kein Punkt, dafür einige, deren Kreislauf am Limit ist.

Die nächste Bude birgt politische Brisanz. „Pferderennen“ nennt sich das Spiel. Nicht wenige erinnert das unweigerlich an die Galopprennbahn in der Vahr und die zukünftige Nutzung des Areals. Die Grünen werden Sieger. Ob das letztlich auch Einfluss auf das Gebiet haben wird, bleibt unbeantwortet.

Es folgen Spiele auf Spiele. Und bald sind auch die letzten Lichtstrahlen über der Bürgerweide verschwunden. Letztlich geht der Gesamtsieg an die Grünen, dicht gefolgt von der SPD. Noch einen Platz auf dem Treppchen ergattern die Linken, abgeschlagen rangiert die FDP auf dem undankbaren vierten Platz. Die Christdemokraten werden Letzter. Ein ähnlicher Ausgang zur Wahl wäre wohl eine Katastrophe, heißt es.