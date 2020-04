Gegen Pastor wird ermittelt

Bremen Der Staatsschutz der Bremer Polizei ermittelt gegen Olaf Latzel, den Pastor der Martinikirche in der Bremer Altstadt. Es geht um den Vorwurf der Volksverhetzung im Zusammenhang mit Äußerungen über Homosexuelle. Gefallen sind die umstrittenen Äußerungen bei einem „Eheseminar“ in der Gemeinde im Oktober vorigen Jahres; ein Tonmitschnitt ist auf Latzels Youtube-Kanal zu finden. Unter anderem werden Homosexuelle als „Verbrecher“ bezeichnet. Es handele sich um „Degenerationsformen von Gesellschaft“, die ihre Ursache „in der Gottlosigkeit“ hätten. Auch „der ganze Genderdreck“ sei „zutiefst teuflisch“. In den vergangenen Wochen war die Martinikirche wiederholt Ziel von Protestaktionen und Sachbeschädigungen.