Bremen Monatelanges Martyrium oder alles nur ausgedacht? Ein 36-Jähriger muss sich seit Donnerstag vor der Großen Strafkammer des Bremer Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Nigerianer vor, eine Frau mehr als eineinhalb Jahre zur Zwangsprostitution gezwungen und sie vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Die Frau soll mit falschem Pass aus Nigeria geflohen sein. 50 000 Euro zahlte sie dafür an Schleuser. Geld, das sie nicht hatte – und nun beim Angeklagten abarbeiten sollte. Der 36-Jährige soll die Frau zwischen September 2015 und April 2017 zur Prostitution gezwungen haben. Im April vor zwei Jahren habe er sie unter Schlägen zum Geschlechtsverkehr gezwungen, so der Vorwurf. Weigerte sich die Frau, habe er ihr mit dem Tod gedroht.

Der Mann sieht sich einer Racheaktion ausgesetzt. Er habe mit der Frau nie Sex gehabt – weder einvernehmlich noch erzwungen. „Ich weiß nichts von Prostitution“, so der 36-Jährige. Für ihn gibt es eine Erklärung, warum sie Vorwürfe gegen ihn erhebt. So soll die Frau mit ihrem Lebensgefährten zum Notar gegangen sein und dort behauptet haben, ihr Freund sei der Vater eines der Kinder des Angeklagten. Soll heißen: Er habe mit der Freundin des Angeklagten ein Kind. Hintergrund soll gewesen sein, dem Freund einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu verschaffen. Dabei wollte der Angeklagte nicht mitspielen, heißt es. Er zeigte die Frau an. „Dann ging die ganze Sache los“, so der 36-Jährige vor Gericht. Er habe die Frau nie geschlagen und habe sie auch erst in Bremen kennengelernt. Am Tag der mutmaßlichen Vergewaltigung sei er in Madrid gewesen, um seinen Bruder zu besuchen, was Flugtickets bewiesen. Bei einer Verurteilung wegen Zwangsprostitution und Vergewaltigung drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft.