Bremen Seit einer Woche arbeitet nahe der Straße „Auf den Conroden“ die Landesarchäologie Bremen. Diese Woche soll sie möglichst fertig werden, damit gebaut werden kann.

An jeder Markierung, die die Archäologen gesetzt haben, befinden sich Reste von Pfählen in der Erde. Um diese herum ist alles dunkel verfärbt. Landesarchäologin Uta Halle erkennt die Grundzüge eines Wohnhauses mit einer Fläche von 44 Quadratmetern und eines weiteren, kleineren Gebäudes, möglicherweise ein Stall oder ein Lager für Heu. Daneben befinden sich zwei große, dunkle Flecken. Halle vermutet, dass dort ein Brunnen gewesen ist. Eine Hoffnung auf Erkenntnis: In diesem Fall wäre möglicherweise ein ausgehöhlter Baumstamm eingesetzt worden.

Mehr als 1500 Jahre alt

An den Ringen und Verfärbungen eines solchen Stammes ließe sich das Alter des Brunnens sehr genau ablesen. „Wie breit sich ein Jahresring ausbildet, hängt vom Wetter ab. Dazu gibt es geeichte Kurven in Laboren“, sagt Halle.

Anhand von Tonscherben schätzt Halle, dass im fünften oder sechsten Jahrhundert nach Christi Geburt Menschen hier gelebt haben. Sie zeigt eine glatte Tonscherbe und dazu eine mit kleinen Mulden: „Hier hat der Töpfer mit seinem Finger reingedrückt“, sagt Halle. Das sei im von ihr geschätzten Zeitraum in Mode gewesen. Unklar ist, welches Volk hier gelebt hat. Relativ sicher ist aber, dass die Bewohner dieses Hauses von Handelsbeziehungen profitierten. Dafür spricht ein Stück Basaltlava, das aus der Eifel stammt. „Das ist ein Fragment eines Mahlsteins, mit dem Getreide zerkleinert wurde“, sagt Halle. Sie vermutet, dass die Basaltlava in großen Stücken per Schiff hergekommen ist. In der Nähe der Fundstelle habe es einen schätzungsweise 30 Meter breiten und fünf Meter tiefen Weser-Arm gegeben.

Kontakt zu Römern

2016 fand das Landesamt für Archäologie auf der Baufläche der Nachbarhäuser ähnliche Strukturen. „Die Menschen hier hatten Kontakt zu den Römern in der Eifel“, sagt Halle. „Sie haben auch etwas Technologie übernommen.“ Hier lebten Menschen auf der Bremer Düne, die sich bis zum heutigen Bremen-Burg zieht.

„Wir haben hier mehr Betrieb als in der Innenstadt“, sagt Halle. Die Bremer Düne habe hier eine Höhe von 20 Metern gehabt, unterm Bremer Dom seien es dagegen nur zwölf Meter. Etwa im achten Jahrhundert müsse die Weser, die teilweise auf Höhe der nahen Autobahn geflossen sei, und auch der nahe Weser-Arm verlandet sein. Das Leben verlagerte sich auf das Gebiet der heutigen Innenstadt.

Auf dem Baufeld sind in größerer Tiefe Überreste eines noch älteren Hauses gefunden worden, dessen Ausmaße aber über das freigelegte Baugrundstück hinausgehen. Jan Geidner, Grabungstechniker der Landesarchäologie, vermutet, dass es um Christi Geburt überschwemmt wurde. „Damals ist der Meeresspiegel angestiegen und hat die Flüsse hochgedrückt“, sagt Geidner. Die Menschen sind danach wohl ein Stück die 20 Meter hohe Düne hochgezogen, um trocken wohnen zu können.