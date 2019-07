Bremen Sie schmücken Böden und Fassaden, stehen in Gärten und Parks und können auf Reisen mitgenommen werden: Bremen ist voller Sonnenuhren. „Es ist die Stadt mit der höchsten Sonnenuhren-Dichte in Deutschland“, sagt Dieter Vornholz, Physiker und langjähriger Leiter des Planetariums der Hansestadt. Der Experte kennt 125 ortsfeste Sonnenuhren, die über die ganze Stadt verteilt sind. „Dazu kommt eine große Zahl von Reisesonnenuhren in Museen und in Privatbesitz.“

Ein skurriles Exemplar ist die „Mittagskanone“. Sie gehört zu den Prunkstücken im Focke-Museums und unterscheidet sich in einer entscheidenden Eigenschaft von den anderen: „Die Sonnenuhr hat nur die Funktion, den Mittag mit einem Böllerschuss zu melden“, sagt der 73-Jährige.

Das Wesentliche an der Konstruktion aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine Linse, die das Licht wie ein Brennglas auf den Zünder einer kleinen Kanone bündelt. „Es ist nicht ganz klar, ob diese Sonnenuhren mehr zur Zierde und zur Belustigung eingesetzt wurden, oder dazu, den Arbeitern auf dem Feld die Mittagspause anzuzeigen“, so Vornholz.

Die Sonnenuhr dürfte wohl zu den ältesten Erfindungen der Menschheit zählen. Schon in der Antike wurde mit ihrer Hilfe der Tag vermessen.

Wie kompliziert die Wissenschaft der Sonnenuhren ist, wird deutlich, wenn Vornholz einige bestimmende Elemente beschreibt. Er spricht von Hyperbeln, Datumslinien, temporalen Stunden, Zeitgleichung, Tagbögen, äquidistanter Einteilung, Polhöhe, Vertikal- und Horizontaluhren. Eines wird schnell klar: Eine für Bremen gebaute stationäre Uhr funktioniert nur für Bremen. Denn der Winkel des Schattenstabes – die Fachleute sagen „Gnomon“ – muss je nach geografischer Breite ausgerichtet werden. „Hier sind das 53 Grad“, erläutert Vornholz.

Warum gibt es nun in Bremen so viele Sonnenuhren? Vornholz erklärt das mit den seefahrerischen Traditionen in der Hansestadt: „Die Kapitäne mussten immer die Zeit wissen. Außerdem gab es in Bremen eine ganze Reihe von Bildhauern, die Sonnenuhren gestaltet haben. Und schließlich sind im Krieg weniger Häuser mit Sonnenuhren an der Fassade zerstört worden als zum Beispiel in Berlin.“

Als wahres Meisterstück beschreibt der Sonnenuhren-Liebhaber ein Exemplar, das an der Südfassade des St.-Petri-Domes hängt und aus dem Jahr 1619 stammt. „Die Uhr zeigt drei verschiedene Liniennetze - eine Rarität“, sagtt Vornholz. Neben Stunden, dokumentiert sie das Datum und die Zeit für Gebete.

Als im 13. Jahrhundert die ersten mechanischen Zeitmesser im heutigen Sinne aufkamen, war die Ära der Sonnenuhren noch nicht vorbei. Denn Taschenuhren waren zunächst teuer und störanfällig. „Klapp- und Tischsonnenuhren waren deshalb lange als Zeitmesser für den Alltag unverzichtbar – auch, um mechanische Uhren richtig zu stellen“, sagt Vornholz.