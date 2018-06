Bremen Das Weserwehr zählt zu den Markierungspunkten in Hastedt – seit mehr als 100 Jahren, seit Ludwig Franzius und seiner „Unterweserkorrektion“. Das Wasser fließt, die Zeit läuft, das „neue“ Weserwehr wird bereits 25 Jahre alt. Und das will das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bremen (WSA) am nächsten Sonntag, 17. Juni, mit einem „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 17 Uhr feiern.

Die Weser ist die Lebensader der Hansestadt. Unter der Regie von Ludwig Franzius wurde der Fluss von 1887 bis 1895 auf fünf Meter vertieft. Doch die Schiffe wurden immer größer, eine weitere Vertiefung war nötig. Die Stadt feilschte mit ihren Nachbarn Oldenburg und Preußen. Am 29. März 1906 wurden drei Staatsverträge ratifiziert. In einem wurde der Bau einer Wehr- und Schleusenanlage am Hastedter Weserufer festgeschrieben. Bremen entschied sich, ein Wasserkraftwerk am Wehr zu bauen, um Strom zu erzeugen und die hohen Baukosten – 10,182 Millionen Mark – zu verzinsen. 1911 wird das Wehr eingeweiht, die erste Turbine des Kraftwerks geht in Betrieb. Ende 1926 deckt der am Wehr erzeugte Strom rund 40 Prozent des städtischen Verbrauchs ab.

Im März 1981 durchbricht das schlimmste Hochwasser seit 1946 den Sommerdeich am Weserufer. 1,5 Millionen Kubikmeter Bodenmasse werden in den Fluss gespült, 148 Kleingärten auf dem Hastedter Bulten werden vernichtet. Auch das Wehr wird in Mitleidenschaft gezogen. Das Land Bremen entschließt sich zum vollständigen Ersatz der Anlage.

Der Neubau dauert – von 1989 bis 1993. Am 10. Juni 1993 wird das neue Wehr schließlich in Betrieb genommen. Die Regulierung des Wasserstands erfolgt über fünf bewegliche Stauklappen („Fischbauchklappen“).

Noch mehr spannende Infos gibt es beim „Tag der offenen Tür“. Und dabei besteht die Gelegenheit, das Weserwehr auch von innen zu besichtigen und im Wehr unterhalb des Wasserspiegels die Technik hautnah mitzuerleben. Am Ufer gibt es Infostände, Ausstellungen und Filmvorführungen zum Bau des Weserwehres. Die Arbeitsschiffe des WSA laden zum „Open Ship“ und zu kostenlosen Fahrten durch die Weserschleuse ein. Auch das 2011 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk am Hastedter Weserufer bietet Führungen durch seine Anlage an.