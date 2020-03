Bremen Es war eine feste Adresse, ein Fixpunkt des bremischen Fachhandels – die Drogerie Zinke an der Faulenstraße 17. Sie ist mittlerweile verschwunden. Das Giebelhaus aber, in dem die Drogerie zu finden war, steht noch. Es ist gerade wieder in den stadtplanerischen Fokus gerückt.

Das Haus, ein um 1790 errichteter Barock- und Rokoko-Bau, lässt erahnen, wie es im Bereich der Faulenstraße einmal ausgesehen hat – als der Hafen noch an der Schlachte lag und auch später, als viele Schiffsmakler, Spediteure und Reeder ihre Kontore in den Straßen des Faulenquartiers hatten. Mit und nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das. Nur das Haus von 1790, einst für einen Kapitän erbaut und um 1850 zum neobarocken Wohn- und Geschäftshaus ausgebaut, überstand Kriegszerstörungen und städtebauliche Veränderungen. Als einziges Gebäude an der Faulenstraße hatte das Giebelhaus den schweren Luftangriff in der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 überstanden.

Seine maritimen Ursprünge allerdings hatte es schon viel früher verloren. Das alte Kapitänshaus, es war längst zum Drogeriehaus geworden: Anno 1902 öffnete die von Hermann Zinke gegründete Drogerie in dem Gebäude. 2013 schlossen die letzten Eigentümer die Drogerie Zinke; damit endete eine mehr als 100-jährige Geschichte. Es sei nicht mehr genug Kundschaft ins Faulenquartier gekommen, hieß es.

Geblieben ist das Gebäude, buchstäblich über alle Zeiten hinweg. Seit 1973 steht das Bauwerk mit der langen Geschichte unter Denkmalschutz. In der Datenbank des Bremer Landeskonservators sind Fotografien aus verschiedenen Jahrzehnten zu sehen.

Nun stehen wieder Änderungen an – gleich nebenan. Faulenquartier und Stephaniviertel haben sich nicht allein durch die Ansiedlung von Radio Bremen und Volkshochschule geändert. Im Bereich zwischen Faulenstraße und Wall sind in den vergangenen Jahren Neubauten und Wohnhäuser wie die „Stadtterrassen“ entstanden. Im Herbst will die Sparkasse vom Brill in den Technologiepark umziehen. Was auf ihrem Areal entsteht, ist offen. Eine Entscheidung hingegen ist für das Grundstück direkt neben dem Zinke-Haus (in dem heute ein Juwelier sitzt) gefallen. Auf der Brache, viele Jahre als Parkplatz genutzt, und auf einer Fläche gegenüber will ein Investor zwei mehrstöckige Bürohäuser errichten. Das Giebelhaus bekommt damit eine ganz neue Nachbarschaft.