Bremen Die Bilanz liest sich ordentlich: Die Zahl der Straftaten im Land und in der Stadt Bremen ist erneut leicht rückläufig. Landesweit wurden 74 524 Delikte registriert, in der Hansestadt 62 101. Und die Aufklärungsquoten sind gestiegen – von 48,5 auf 49,2 Prozent im Land und von 47,3 auf 49,3 Prozent in der Stadt.

„Das ist trotzdem noch kein Anlass zum Jubeln“, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bei der Präsentation der Kriminalstatistik. „Globale Zahlen sind vage. Da werden Äpfel und Birnen zusammengerührt.“ Soll heißen: Mordfälle, Drogendelikte und Fahrraddiebstähle werden zusammengerechnet.

Ein bisschen jubelte der Senator dann doch. So ist die Zahl der – vollendeten und versuchten – Wohnungseinbrüche weiter zurückgegangen, von 2249 im Jahr 2017 auf 1618 Fälle im Vorjahr. Gegenüber 2014 (3057 Fälle) hat sich die Zahl etwa halbiert. Das sei „ohne Wenn und Aber“ eine positive Entwicklung, sagt der Senator. „Das ist die erfreulichste Statistik.“ Das Ergebnis zeige zudem, dass im Zusammenspiel von Polizei und Prävention einiges möglich sei.

Weiter geht’s durch die Statistik: Während bei den vollendeten Tötungsdelikten die Zahl der Opfer mit sechs ähnlich hoch ist wie im Vorjahr (fünf), stieg die Zahl der versuchten Tötungsdelikte um mehr als das Doppelte an – von 24 auf 51. Das hat laut Senator und Polizeipräsident Lutz Müller vor allem zwei Gründe: So gehören 17 Taten in die aufgeklärte Serie von zwei jungen Steinelegern, die auf Autobahnen und Bundesstraßen Anschläge verübten. Zudem werden Fußtritte gegen den Kopf eines Opfers jetzt als „versuchte Tötungsdelikte“ registriert. Auf dem Vorjahresniveau blieben die Fallzahlen bei Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen (128 im Jahr 2017 zu 127 im Jahr 2018). Rückläufig ist die Zahl der Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte – um 52 auf 354. Mäurer: „Die Abnahme bewegt sich im Bereich der Schwankungen der vergangenen Jahre.“

Als „dauerhafte Herausforderung“ stuft der Senator die „Straftaten gegen ältere Menschen“ ein. Die Zahl der vollendeten Betrugsdelikte sank um 59 auf 341. Zudem scheiterten 1139 Versuche am Misstrauen der älteren Bürger. Für Mäurer ist das ein Erfolg umfangreicher Präventionsarbeit. Die Zahl der Straftaten, die unter Körperverletzung zusammengezählt werden, sank um rund 1000 auf 4916. Bei den Raubdelikten registrierten die Ermittler „Licht und Schatten“: Es gab mehr Überfälle auf Geschäfte, aber weniger Straßenraub-Delikte. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist von 4901 auf 6080 gestiegen. Polizeipräsident Müller macht dafür den langen und sonnigen Sommer verantwortlich. Fest steht jedoch: „Die Fahrradstadt Bremen leidet unter organisierten Diebesbanden.“ Rückläufig ist außerdem die Zahl der heranwachsenden Tatverdächtigen im Alter unter 21 Jahren – auf 3848. Zum Vergleich 2009 wurden noch 5485 Personen dieser Altersklasse angezeigt. Einer weiteren Statistik zufolge sind von drei Viertel der Tatverdächtigen „nichtdeutsch“. In konkreten Zahlen: Auf 100 000 Einwohner kommen 7337 „nichtdeutsche“ und 2427 deutsche Tatverdächtige.

Was die Polizei belastet, sind vor allem personelle Engpässe bei der Kriminalpolizei. 15 000 Fälle – unbearbeitete Akten bei Delikten wie Diebstahl, Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen – liegen auf Halde, 4600 mehr als ein Jahr zuvor. Allein 25 Ermittler seien durch die Aufarbeitung der Vorfälle im Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gebunden, sagt Mäurer. „Ich zähle die Tage, bis das BAMF-Verfahren ein Ende findet.“ Auch die kriminaltechnische Abteilung soll personell verstärkt werden, sagt Daniel Heinke, Leiter des Landeskriminalamts.