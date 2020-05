Glauben: Mit Schutzmaske zum Gebet

Bremen Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) bereitet eine Handlungsempfehlung an ihre Gemeinden für einen Neustart der Gottesdienste nach der Zwangspause in der Corona-Krise vor. Grundlagen seien Eckpunkte der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie die am Mittwoch veröffentlichte Rechtsverordnung des Landes, sagte Kirchensprecherin Sabine Hatscher.

Wo am Sonntag tatsächlich wieder ein öffentlicher Gottesdienst gehalten werde, liege in der Verantwortung der jeweiligen Gemeinden und sei teils noch unklar. Wie andere Bundesländer macht auch Bremen Gottesdienste und andere religiöse Feiern wieder möglich.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte bereits vor einer Woche erklärt, das Verbot wegen möglicher Infektionsrisiken hätte auf Dauer weder in der Sache noch verfassungsrechtlich Bestand gehabt. Die Religionsfreiheit schließe auch eine gemeinschaftliche Religionsausübung ein, erläuterte er nach dem Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Bremen schreibt Abstandsregelungen und ein Hygienekonzept für Gottesdienste und andere religiöse Zusammenkünfte vor. Hatscher betonte: „Unser Motto in Corona-Zeiten lautet: Mit Abstand am nächsten. Und so verantwortlich sollen auch die Gottesdienste gestaltet werden.“ Das Konzept der Kirche sehe unter anderem einen Mund-Nase-Schutz mit Masken vor. Die Zahl der Besucher richte sich nach der Größe des Kirchenraumes, dabei müsse ein Abstand von je 1,5 Metern eingehalten werden. Die Gottesdienste sollen kürzer als üblich sein. Auf gemeinsames Singen, Abendmahl oder Händeschütteln sollte verzichtet werden.