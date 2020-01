Bremen /Göttingen Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (65) will am kommenden Sonntag (12. Januar) im Popgottesdienst der evangelischen Stadtkirche in Bremen-Vegesack mitwirken. Er wolle über die Bewahrung der Schöpfung reden, teilte Gemeindepastor Volker Keller am Montag mit.

Trittin wurde in Bremen geboren und ging neben der Kirche zur Schule. Er gilt als bekennender Atheist, hatte aber in einer Festschrift zum 200-jährigen Bestehen der Gemeinde Vegesack geschrieben, sie sei für viele Menschen ein sozialer Mittelpunkt. Trittin war unter anderem Bundesumweltminister. Sein Wahlkreis ist Göttingen.