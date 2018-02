Bremen War es ein Anschlag? In Bremen wurde am Dienstag ein Mann in eine Klinik gebracht, der mit einem weißen Pulver in Berührung kam. Dieses stammte aus einem Brief, der dem 70-Jährigen in der Neustadt zugestellt wurde. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Demnach klagte der Mann über Juckreiz in Nase und Gesicht. Einsatzkräfte riegelten anschließend das Mehrparteienhaus vorsorglich ab. „Die ersten eingetroffenen Polizisten und ein Sanitäter durften das Haus nicht verlassen“, erklärte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Auch die Mainstraße sei zwischen Delmestraße und Rheinstraße bis 22.50 Uhr gesperrt worden. „Die ersteingesetzten Einsatzkräfte mussten sich vorsorglich ihrer Kleidung entledigen und konnten anschließend nach Hause fahren“, berichtete Matthiesen.

Um welche Substanz es sich handelt, ist derzeit unklar. Auch ein Schnelltest brachte der Polizei zufolge keine Klärung. Nun soll ein Fachlabor in Hannover das verdächtige Pulver untersuchen. Erste Ergebnisse werden demnach im Laufe des Tages erwartet. „Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen“, so Polizeisprecher Matthiesen.