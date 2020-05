Großbrand Im Industriehafen: Bremer Einsatzkräfte melden „Feuer aus“

Bremen Der Großbrand am Bremer Industriehafen mit zwei Verletzten ist nach dreieinhalb Tagen gelöscht worden. Zu Spitzenzeiten hatten bis zu 150 Einsatzkräfte gegen das Feuer in zehn Lagerhallen gekämpft, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. Am Freitagabend folgte dann die endgültige Meldung „Feuer aus“. Eine kleine Brandwache kontrolliere den Bereich aber weiterhin, sagte der Sprecher.

Das Feuer war am Dienstagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die aneinandergrenzenden Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von rund 30 000 Quadratmetern brannten lichterloh. Ein Arbeiter kam mit einer Rauchvergiftung und Brandverletzungen ins Krankenhaus. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz. Neben den zehn Hallen mit Holz und Verpackungsmaterial wurden weitere Hallen und Fahrzeuge beschädigt.