Bremen Erneuter Großbrand in Bremen: Wie die Agentur Nonstop News meldet, ist am Mittwochnachmittag ein größeres Reifenlager in der Neustadt in Brand geraten. Eine tiefschwarze Rauchsäule war weithin sichtbar.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf Nachbargebäude, so die Agentur weiter. Ein Lagergebäude wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.