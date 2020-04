Großeinsatz In Bremen: Lagerhallen brennen – Ein Mensch verletzt

Bremen Einen Großeinsatz der Feuerwehr gibt es derzeit in Bremen, teilt die Polizei auf Twitter mit. Eine Lagerhalle in der Louis-Krages-Straße bei den Industriehäfen brennt. Die Polizei rät, den Bereich großräumig zu umfahren. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach bisherigen Angaben ist bei dem Brand ein Mensch, der auf dem Gelände gearbeitet hat, verletzt worden. Die Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Desczka.

Desczka zufolge brannten rund zehn aneinandergrenzende Hallen in einem Bremer Industriehafen im Stadtteil Gröpelingen. Nach ersten Erkenntnissen wurden in den geschätzt rund 30 mal 50 Meter großen Gebäuden Verpackungsmaterial und Holz gelagert. „Wir sind mit einem massiven Kräfteaufgebot vor Ort und es kommen immer noch Kräfte nach“, sagt Desczka. Wegen der hohen Brandlast geht der Sprecher davon aus, dass die Feuerwehr mindestens bis zum Abend im Einsatz sein wird. Die Einsatzkräfte versuchen zu verhindern, dass der Brand auf angrenzende Lagerhallen übergreift. Desczka geht davon aus, dass alle freiwilligen Feuerwehren in Bremen gebraucht werden.

Bei Twitter veröffentlichen Nutzer zahlreiche Bilder, die eine riesige Rauchwolke über der Stadt zeigen: