Bremen In der Umweltbehörde an der Contrescarpe hat eine verdächtige Briefsendung am Montagvormittag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Einsatzort in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofes wurde abgesperrt.

Eine Mitarbeiterin hatte der Polizei einen verdächtigen Brief mit pulverartigem Inhalt gemeldet. Spezialisten der Polizei und Bundespolizei untersuchten anschließend das Pulver und stellten fest, dass es sich um eine harmlose Substanz handelt.

Die Absperrungen wurden gegen 13 Uhr aufgehoben.