Bremen Halbzeit im Gewoba-Büroturm am Rembertiring: Bremens „höchste City-Baustelle“ liegt „optimal im Zeitplan und optimal im Budgetplan“, sagt Lars Gomolka, Leiter der Bestandstechnik und Immobilienbewertung bei der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Im Sommer 2020 soll die Renovierung des in die Jahre gekommenen 14-geschossigen Hochhauses abgeschlossen sein. Die Gewoba investiert 16,3 Millionen Euro in das Projekt, das einen Anbau einschließt – ein dreigeschossiges Gebäude an der Nordwestseite des Büroturms mit rund 1600 Quadratmetern zusätzlicher Büro- und Nutzfläche sowie begrünten Dachflächen.

Nach einem Fassadenwettbewerb 2014 hatte die Wohnungsbaugesellschaft 2015 begonnen, diverse unterschiedliche Maßnahmen für die Großmodernisierung zu planen. Das Hochhaus erhält eine neue Fassade, neue Fenster, Wärmeschutz, moderne Heiz- und Lüftungstechnik. Brandschutz und Elektrik werden erneuert. Optimale Arbeitsbedingungen sollen geschaffen werden. Langfristig sei die Energiebilanz das wichtigste Argument für eine derart aufwendige Umbaumaßnahme, sagt Gomolka. „Die neue Keramikfassade sowie Fenster mit Zwei-Scheiben-Isolierverglasung und vorgelagerter Prallscheibe sorgen für bemerkenswerte Einsparpotenziale.“ Nach Abschluss der Arbeiten werde die Firmenzentrale bis zu 68 Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) produzieren als bisher.

Für den Umbau ist der Büroturm quasi leergeräumt worden – alle Kabel, alle Heizkörper, alle Fenster und Leichtbauwände seien ausgebaut und demontiert worden, sagt Projektleiterin Carmen Kulmann. Auch die Hälfte der 315 Gewoba-Mitarbeiter hat die Firmenzentrale vorübergehend verlassen und Ausweichquartiere am Domshof und an der Tiefer bezogen. Kundenberater, Eigentumsverwalter und auch der Vorstandsvorsitzende Peter Stubbe sind im benachbarten Gebäudeteil am Rembertiring geblieben.

Hinein in die Sanierung: Bis Ende 2018 seien die Fassadenelemente zurückgebaut worden, so Kulmann. Das Richtfest des Anbaus ist für November dieses Jahres geplant. Im März sollen alle Wände im Neubau stehen, bis Juni 2020 soll dann die Endmontage von Elektrik, Lüftungsanlage, Heizungen und Heizungstechnik in Hochhaus und Neubau abgeschlossen sein. Bis 30. Juni 2020 soll die Gesamtmaßnahme fertiggestellt sein. Ab Juli dann werden die Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft nach und nach in die Firmenzentrale zurückziehen.

„Es war die richtige Entscheidung, den aus technischen Gründen dringend erforderlichen Umbau jetzt vorzunehmen“, sagt Gomolka. „Wir glauben an den Standort und wollten hier auch unbedingt mit unserem Hauptsitz bleiben“, fährt er fort. „Die Substanz und das Umbaupotenzial des Gebäudes haben sich zudem als so gut erwiesen, dass wir uns schnell für die Radikalkur plus kleinem Anbau entschieden haben.“