Grotheer bekommt grünes Licht

Bremen Ihren Hut hat Antje Grotheer vor einer Woche in den Ring geworfen. Nun hat die SPD-Fraktion die Weichen gestellt und grünes Licht für die Kandidatur der 52-jährigen Juristin als Bürgerschaftspräsidentin gegeben. 24 von 26 Abgeordneten votierten für Grotheer. Sie soll in der Sitzung des Parlaments am 27. März zur Nachfolgerin des gestorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber gewählt werden. Grotheer wäre die erste Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Fraktion und hoffe auf die Unterstützung der Abgeordneten der übrigen in der Bürgerschaft vertretenen Parteien bei der Wahl“, so Grotheer.