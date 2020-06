Hafenmuseum: Auf geheimnisvoller Spur

Bremen Es ist ein merkwürdiger Holzkopf. Irgendwie an­drogyn, aber auch heldenhaft. Klaus Hübotter hat ihn einfach mal „Bumbo“ genannt und über ihn gedichtet. „Betrachte sie nur ganz genau. Es ist ’ne hübsche runde Frau.“ Ein erster von mehreren Bestimmungsversuchen. Es handelt sich um eines von elf Exponaten der Sonderausstellung „Raum für Vermutungen – Vom Finden und Erfinden“, die am Sonntag im Hafenmuseum eröffnet wurde.

Geschichtswissenschaften und Archäologie gehen mit Literatur Hand in Hand. Die Exponate wurden alle nahe der Weser gefunden. Elf Autoren schrieben kurze Texte zu je einem Exponat. Sie alle haben oder hatten mit Bremen zu tun, so Anne Schweisfurth vom Hafenmuseum, eine Kuratorin der Ausstellung in Bremen. Zu jedem Exponat gibt es auch einen wissenschaftlichen Beitrag.

Der mittlerweile 90-jährige Hübotter ist in Bremen als Bauunternehmer bekannt. Er kann auch dichten. Und schafft es, voller Heiterkeit die verschiedensten Perspektiven zu „Bumbo“ einzunehmen. „Doch wie man klar erkennen kann, es ist ein hübscher starker Mann.“ Gleich danach folgt: „Ach was, die Sache ist ja klar, Freund Bumbo kommt aus Afrika.“ Stimmt die Region wirklich? „Die Arme kamen ihm abhanden, dem König aus den Morgenlanden“, heißt es dann. Was kann es noch sein? Eine Galionsfigur, ein Dingsda, schlägt Hübotter vor, aber sicher keine Spielerei. „Was soll man schließlich davon glauben, von diesem Rückenstück mit Schrauben. Kann man zu keinem Schluss gelangen, hat man es einfach aufgehangen.“ Das Rückenstück gibt es wirklich. So endet die Dichtung in der Realität.

Die Besucher können ihren Kopf bei allen Exponaten in eine 360-Grad-Fotografie des Fundorts stecken. Dort sind Informationen zum Fund und Einschätzungen von Wissenschaftlern zu hören. Der Holzkopf ist eine Leihgabe des Schifffahrtsmuseums Unterweser in Brake. Ein zwölfjähriger Junge fand den Kopf einst beim Spielen am Weserstrand und brachte ihn zum Museum. Nach langer Zeit fand man ihn auf einem Hängeboden wieder. Der Kopf bleibt geheimnisvoll.

Besonderer Ring

Ein Ring aus echtem Gold, verziert mit einem grünen Smaragd, ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, inspirierte Kinderbuchautorin Anna Lott aus Bremen. Sie hat sich die Frage gestellt, warum der Ring so groß ist. Der Besitzer müsse unglaublich große Finger gehabt haben. War er übergewichtig? Smaragde kamen damals aus Ägypten. „Da muss jemand lange unterwegs nach Bremen gewesen sein.“

Lott orientierte sich für ihre Kurzgeschichte „Das Erbe“ am Vorbild der „Raupe Nimmersatt“. Gleich zu Beginn bekommt der Ring eine besondere Rolle: „Der Vater zog sich die Macht vom Finger“. Dann spricht der Vater: „Tochter, nimm diesen Ring und sei mir eine würdige Nachfolgerin“. Nach dem Tod des Vaters merkt die Tochter, der Ring ist zu groß. Einmal geht es durch die Tage der Woche: „Am Montag aß sie Hühnchenkeulen.“ Am Sonntag war es aus mit ihr. „Am prallen Daumen jedoch hing, der Ring.“

Die Realität sieht etwas anders aus. Landesarchäologe Dieter Bischop spricht in einem 360-Grad-Bild vom Fundort an der Schlachte. Der Ring wurde bei Grabungen in den Überresten eines abgebrannten Hauses gefunden, zusammen mit einem Griffel zum Schreiben von Rechnungen. Holzfunde bezeugen: Das Haus wurde 1183 gebaut. Abgebrannt ist es 1200. Der Ring könnte bei der Flucht verloren gegangen sein oder war in einem Fach versteckt, sagt Bischop. Doch warum die Übergröße? Bischop vermutet, dass ein Adeliger oder ein reicher „Pfeffersack“, also Geschäftsmann, ihn auf dem Handschuh trugen.

Aus der Römerzeit

Ein Text von Moritz Rinke widmet sich der Kopie einer Kasse zum Abschöpfen von Wein aus der Römerzeit. Das Original befindet sich im Focke-Museum. Die Rolle wurde 1885 bei der Weserbegradigung von einem Baggerfahrer gefunden.