Bremen „Es reicht nicht aus, Produkte bloß anzubieten. Man muss auch das gewisse Know-how dazu besitzen“, sagt Moritz Puschmann, Geschäftsführer von „Aromatico“, einem Unternehmen, das sich auf den Online-Handel mit Kaffeeprodukten spezialisiert hat. Als vor Kurzem das Logo samt Namen an der Fassade angebracht wurde, da war das kleine Team froh. „Das gibt uns das Gefühl, angekommen zu sein.“

2016, ein Jahr nach der Gründung, startete Puschmann als neuer Geschäftsführer mit sieben weiteren Mitarbeitern am heutigen Standort in Bremen: dem ehemaligen Eduscho-Hochregallager im Löwenhof 9 in der Überseestadt. „Das hat sich super angeboten. Bremen ist eine der deutschen Kaffeehauptstädte“, so Puschmann.

Noch im Gründungsjahr begann das Team, eine umfangreiche Markenwelt aufzubauen. „Unser Portfolio beinhaltet heute 58 verschiedene Röstereien. Das Angebot umfasst ungefähr 800 Kaffeeprodukte und insgesamt 1 300 Artikel“, sagt Puschmann.

Er grenzt das Unternehmen klar zur Konkurrenz ab. „Wir sind nicht einfach ein Online-Handel. Uns ist es wichtig, den Handel mit Kaffeekompetenz zu kombinieren.“ Auf der Homepage der Firma gibt es zu jeder Rösterei eine umfangreiche Informationsseite. „Wir haben vorrangig italienische Kaffees in unserem Portfolio. Viele der Röstereien sind Familienunternehmen und haben eine mehr als 100 Jahre alte Geschichte. Das ist wichtig und spannend, und das wollen wir unseren Kunden vermitteln“, erläutert der Geschäftsführer. „Erst kürzlich war ich in Florenz und habe unsere dortigen Röstereien besucht.“

Das sei das Besondere an „Aromatico“: „Wir wollen dem Kunden hochwertigen Premium-Kaffee bieten – und das dafür nötige Know-how.“ Ein separater Blog informiert daher mittels Produkttests, Rezeptideen, Interviews von Röstern, Zubereitungstipps und mehr über die verschiedenen Themen der Kaffeewelt. Daher stehen nicht nur Kaffeesorten im Angebot, sondern auch das richtige Equipment. Ein besonderer Höhepunkt in der noch jungen Geschichte von „Aromatico“ ist die Eigenmarke. „Sie ist aus der engen Zusammenarbeit mit den Röstereien entstanden. Dazu gehört ein typischer Espresso und zwei Allrounder-Kaffees, die in Meran produziert werden“, erzählt der Chef.

Den Kunden-Bereich will das Unternehmen in Zukunft weiter ausbauen. „Dafür organisieren wir dieses Jahr konkrete Öffnungszeiten“, verspricht Puschmann. Zum Umsatz macht der Betrieb keine Angaben. „Wir befinden uns auf einem Wachstumspfad. Das Interesse der Menschen an guter Beratung und hochwertigen Kaffeeprodukten steigt“, sagt Puschmann.