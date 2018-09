Bremen /Hannover Der gemeinsame Demonstrationszug von AfD und Pegida in Chemnitz gibt der Debatte über eine Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz neue Nahrung. In Niedersachsen und Bremen nimmt der Verfassungsschutz jetzt den AfD-Nachwuchs ins Visier.

Die Junge Alternative (JA) werde seit der vergangenen Woche beobachtet, teilte der Bremer Senat am Montag mit. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte in Hannover, er habe in der vergangenen Woche ebenso entschieden, die JA beobachten zu lassen. Diese Entscheidung habe er am Montag unterschrieben. Bei der JA handele es sich um eine verfassungsfeindliche Organisation.

Die Entwicklung habe aber nichts mit den Ereignissen in Chemnitz zu tun, sagte Pistorius weiter. Von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verlangte er ein Ende der Zurückhaltung im Umgang mit der AfD. „Ich fordere den Bundesinnenminister auf, die Augen auf zu machen.“

„Grundwerte unserer Verfassung werden negiert“, sagte die Präsidentin des niedersächsischen Verfassungsschutzes, Maren Brandenburger, mit Blick auf die JA. „Wir haben ein klares Bekenntnis zu vordemokratischen politischen Strukturen.“

In Niedersachsen war der JA-Landesvorsitzende Lars Steinke im August abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag als Verräter bezeichnet hatte.

Die AfD hatte für Samstag zu einem „Schweigemarsch“ nach Chemnitz eingeladen, um an die Tötung eines 35-Jährigen Deutschem mit kubanischen Wurzeln zu erinnern. Als Tatverdächtige gelten zwei junge Araber. An der Kundgebung nahmen rund 8000 Menschen teil. Neben mehreren AfD-Landesvorsitzenden marschierten liefen auch Vertreter des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses in der ersten Reihe mit.