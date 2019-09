Bremen Erst strampeln, dann schlemmen: Stefanie Hollberg (39), Referentin beim Bundeszentrum für Ernährung hat das „Smoothie Bike“ dabei, ein stationäres Rad mit Aufsatz für ein Gefäß, in dem Obst und Gemüse per Muskelkraft zu Smoothies werden. Ernährung ist in diesem Jahr ein Schwerpunkt auf der Messe „Invita“, die sich auch heute noch im Rahmen „Hanse-Life“ mit mehr als 100 Ausstellern Seniorenthemen widmet.

20 Sekunden Vollgas. Der Trunk ist fertig und der Kreislauf richtig in Schwung. Hollberg begleitet Messe-Auftritte zum nationalen Aktionsplan „In Form“, initiiert vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung und dem Bundesministerium für Gesundheit. „In Form“ soll für gesunde Ernährung und mehr Bewegung werben.

Ernährungswissenschaftlerin Ricarda Holtorf (45) lobt die Fähigkeiten von Senioren: „Senioren können noch gut kochen und nutzen, was im eigenen Garten wächst.“ Sie beschreibt die Auswirkungen des Alterns: „Die Zusammensetzung des Körpers ändert sich. Es kommt zum Verlust von Muskel- und Knochenmasse und Flüssigkeit. Der Energiebedarf sinkt, während der Bedarf an Nährstoffen gleichbleibt.“ Wer wie gewohnt weiter esse, der nehme zu, erklärt sie weiter.

Gerhard Kreie (69) ist für den ADAC Weser-Ems bei der „Invita“. Bei dem ehemaligen Fahrlehrer können sich Senioren zum Fahrfitness-Check anmelden. Kreie fährt auf dem Beifahrersitz mit. „Ich gucke, wie die sich verhalten und es mit dem Hören, Sehen und der Reaktion aussieht“, sagt er. Manche würden das Lenkrad sehr gerade halten, aber immer ein bisschen mit den Händen wackeln. „Dann ist die Augenachse etwas raus. Das passiert oft bei Diabetes.“

Stefan Westphal, Handelsvertreter aus Norderstedt, präsentiert eine physikalische Gefäßtherapie. Eine Matte sorgt mit schwachen Magnetsignalen für die Aktivierung von Muskeln, die die feinen Kapillargefäße im Körper bewegen, damit diese nicht verstopfen. So werde die Sauerstoffversorgung des Gewebes um bis zu 30 Prozent erhöht, sagt Westphal. Die 3000 Euro teure Matte von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen, verlange aber einen Kampf, fährt Westphal fort.

Die „Hanse-Life“ öffnet noch bis Sonntag, 22. September, täglich von 10 bis 18 Uhr – außer am Freitag, da geht’s von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.