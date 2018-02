Bremen Ein Ende wie im Bilderbuch nahm am Samstag die Geschichte eines Kameruners der 1000 Euro verloren hatte. Ein 59-jähriger Bremer fand diese auf einem Bürgersteig in Schwachhausen. Er gab sie bei der Polizeiwache in der Innenstadt ab und verzichtete sogar auf den Finderlohn.

Wenige Stunden später erschien ein aufgelöster 27-jähriger Kameruner am Revier. Er schilderte, dass er Geld abgehoben und dieses auf dem Weg nach Hause verloren hatte. Der 27-Jährige suchte die Strecke ab, erkundigte sich bei der Bremer Straßenbahn, da er auch mit dieser unterwegs war und landete letztlich bei der Polizei.

Der Bremer Student schilderte den Polizisten, dass seine Schwester im Alter von 34 Jahren in Kanada unerwartet verstorben sei. Um eine Überführung in die Heimat nach Kamerun zu ermöglichen, lieh er sich Geld. Neben seinem Studium arbeitete er viel nebenbei, um seinen Gläubigern den Betrag zurück zu zahlen. Am Samstag hob er das Ersparte von der Bank ab, um die Kreditgeber auszuzahlen.

Nachdem der 27-Jährige glaubhaft mit Kontoauszügen, genauer Benennung des Betrages und der Örtlichkeit nachweisen konnte, dass es sich um sein verlorenes Geld handelte, war die Freude, als er es schließlich zurück bekam, sehr groß. Sie wurde noch größer, als die Polizisten der Dienstschicht, bewegt von der Geschichte, knapp 100 Euro sammelten, um für Folgekosten, sprich die Verwaltungsgebühr aufzukommen.

Somit konnte der junge Mann aus Kamerun mit dem gesamten Betrag seine Gläubiger bezahlen.