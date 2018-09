Hannover/Bremen

Hörsaal, Mensa, Kneipentour 43.000 Erstsemester starten an Unis in Niedersachsen und Bremen

Für viele frisch gebackene Abiturienten beginnt am Montag eine neue Lebensphase: das Studium. Auch an einigen Unis ändert sich etwas: Zum Start des Wintersemesters bieten die Hochschulen neue, spezialisierte Studiengänge an.