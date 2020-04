Hilfe: Drei Kontaktsäulen für besseres Sicherheitsempfinden

Bremen Sie sind mit den Farben Neon-Gelb und Silber markiert. Sie sollen das Sicherheitsempfinden der Menschen am Bremer Hauptbahnhof stärken. Und sie sollen Hilfe auf Knopfdruck bieten. Die Rede ist von drei neuen Kontaktsäulen im Bereich der großen Umsteigeanlage, an der zu normalen Zeiten der öffentliche Nahverkehr brummt. Corona-bedingt ist es auch in Bussen und Bahnen ruhiger.

Polizei und Bremer Straßenbahn AG (BSAG) arbeiten beim Thema Kontaktsäulen zusammen. Ihr Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität am Bahnhof zu verbessern und etwas fürs Sicherheitsgefühl der Bremer und „Umländer“ zu tun. Denn beides hat doch arg gelitten angesichts von Überfällen, Anmachen und Drogenhandel.

Doch mit vereinten Kräften haben Polizei und Bundespolizei einiges getan, um Kriminalität zu bekämpfen. Mehr Beamte, schnelles Einschreiten geben Hoffnung. Zu beobachten ist allerdings insbesondere hinsichtlich der Drogenkriminalität auch, dass Dealer sich einfach ein Stück weiter weg platzieren.

Zurück zu den neuen Kontaktsäulen, die ein weiterer Baustein sind, die Situation am Hauptbahnhof zu verbessern. Sie sind weithin sichtbar und ermöglichen es künftig jedem Fahrgast, auf Knopfdruck eine direkte Sprech- und Videoverbindung zur Leitstelle der Polizei Bremen herzustellen – und das rund um die Uhr. Dr. Carsten Roelecke (Polizei) und Ralf Gießmann (BSAG) aktivierten die Kontaktsäulen an den Haltestellen der Straßenbahnen.

Die Säulen sind ein Pilotprojekt und wurden in Zusammenarbeit von Polizei und BSAG entwickelt. Sie sind barrierefrei und kostenlos. Die Kosten in Höhe von 43 000 Euro teilen sich die beiden Beteiligten. Das Konzept hinter den drei Stelen soll ein niedrigschwelliges Angebot an die Menschen im Bereich der Umsteigeanlage sein – und kein Ersatz für den Polizeinotruf 110, wie betont wurde. Roelecke: „Wenn sich Menschen am Bahnhof unsicher fühlen, können sie ab sofort zu einer der drei Kontaktsäulen gehen und durch das Betätigen einer Taste direkt mit der Polizei sprechen.“

Die direkte Kontaktaufnahme mit der Polizei solle das Gefühl von Sicherheit für Fahrgäste und Passanten stärken. Denn zudem ist der Bereich rund um die Kontaktsäule auf Video zu sehen. Die Polizei hat die Menschen also im Blick, wie es heißt. Die Verbindung bleibe solange bestehen, bis der Fahrgast beispielsweise seine Bahn erreicht habe. „Es muss also nicht erst eine Straftat oder ein Notfall vorliegen, um auf den Knopf zu drücken“, so Gießmann. Es reiche der Wunsch, dass die Polizei den Anrufer in der Situation visuell und kommunikativ begleite..