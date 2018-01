Bremen Die Hindu-Gemeinde in Bremen will laut Agenturangaben mit Unterstützung einer Milchkuh prüfen, ob sie den richtigen Bauplatz für einen neuen Tempel gefunden hat. „Kühe sind in Indien und Sri Lanka heilig“, sagte Gemeindevertreter Pathmakaran Pathmanathan am Montag. In diesen Ländern sei es Brauch, auf einem Grundstück, das bebaut werden solle, eine Milchkuh grasen zu lassen. „Bleibt sie dort, ist es ein guter Ort, um ein Haus oder einen Tempel zu errichten. Macht sie sich davon, sollte man das Vorhaben noch einmal überdenken,“ so Pathmakaran Pathmanathan. So soll nun an diesem Mittwoch auch ein Bauplatz für die Hindu-Gemeine in der Hansestadt geprüft werden.

Die traditionelle Zeremonie ist auf einem Gelände der Bremer Heimstiftung im Bremer Stadtteil Blockdiek geplant. „Das Ritual ist uns sehr wichtig. Wir sind deshalb dankbar, einen Bauern gefunden zu haben, der uns für eine Stunde seine Kuh vorbeibringt“, betonte Pathmanathan. Gemeinsam mit dem Priester der Hindu-Gemeinde will er gut auf das Tier aufpassen. „Da ist noch etwas Gras auf unserer Fläche, es wird der Kuh dort sicher gefallen“, gibt er sich optimistisch.

Bisher hat die Gemeinde ihren Tempel in einem Bunker in Bremen-Hastedt eingerichtet. Demnächst sollten auf einer Grundfläche von gut 400 Quadratmetern ein Tempel und ein Nebengebäude entstehen, sagte Pathmanathan. Der genaue Baubeginn steht noch nicht fest. Nach seinen Angaben gehören etwa 300 hinduistische Familien in und um Bremen zur Gemeinde. Bundesweit gibt es etwa 100.000 Hindus, die größtenteils aus Indien und Sri Lanka stammen.