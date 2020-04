Homosexuelle Diffamiert: Bremer Pastor zum Dienstgespräch beordert

Bremen Aufgrund diffamierender Aussagen des umstrittenen Bremer Pastors Olaf Latzel (52) gegenüber homosexuellen Menschen ist der Theologe zu einem Dienstgespräch bei seinem Arbeitgeber geladen. Latzel stehe in einem beamtenähnlichen Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit zur Bremischen Evangelischen Kirche, sagte Kirchensprecherin Sabine Hatscher am Dienstag dem epd. Wann dieses Gespräch stattfindet, konnte sie nicht sagen. Der streng konservative Pastor der Bremer Innenstadtgemeinde von St. Martini hatte homosexuelle Menschen unter anderem als Verbrecher bezeichnet.

Aufgrund seiner Äußerungen ermittelt der Staatsschutz gegen Latzel wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. In einem Eheseminar im Oktober des vergangenen Jahres sagte der Theologe, Homosexualität stehe gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Sie sei „todeswürdig“ und eine „Degeneration von Gesellschaftsformen“. Nach seinem biblischen Verständnis macht sich schon schuldig, wer homosexuelle Menschen beschenkt. Latzel warnte vor der „Homolobby“: „Überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day.“

Kirche verurteilt Äußerungen scharf

Am Sonntag hatte Latzel in einer persönlichen Erklärung gesagt, er habe in dem Eheseminar das Wort Verbrecher lediglich im Zusammenhang mit aggressiven Attacken auf ihn und seine Gemeinde verwendet. Für ihn seien Homosexuelle nicht generell Verbrecher. Falls für Außenstehende dieser Eindruck entstanden sei, so wolle er sich dafür entschuldigen. Die Leitung der Bremischen Evangelische Kirche hatte die Äußerungen Latzels scharf verurteilt. Er habe Menschen herabgesetzt, beleidigt und in ihrer Würde verletzt. Die Kirchenleitung stehe „klar an der Seite homosexuell lebender Menschen“.

Ob Latzels Aussagen dienstrechtliche Konsequenzen haben, ist nicht klar. „Öffentliche oder auch kirchliche Disziplinarverfahren werden bei laufenden strafrechtlichen Ermittlungen in der Regel ausgesetzt und nach Abschluss des Strafverfahrens fortgesetzt“, erläuterte Hatscher.

Schon früher wegen Volksverhetzung ermittelt

Schon 2015 wurde gegen Latzel wegen Volksverhetzung ermittelt. Damals beleidigte er Buddhisten, Muslime und Katholiken. Das islamische Zuckerfest bezeichnete er als „Blödsinn“, Buddha als „dicken, fetten Herrn“ und die Lehre in der katholischen Kirche als „ganz großen Mist“. Reliquien der katholischen Kirche beschimpfte er als „Dreck“.

Kritik wies Latzel damals mit den Worten zurück, er sei ausschließlich gegen eine Vermischung der Religionen. Für einzelne Passagen seiner Predigt entschuldigte er sich zwar, betonte aber die Notwendigkeit zu einem „reinen“ Glauben. Die Äußerungen waren nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft durch die grundgesetzlich zugesicherte Meinungs- und Religionsfreiheit gedeckt.