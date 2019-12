Bremen Bremen wird in gut einem Jahr ein weiteres Hospiz bekommen. Platz ist für acht sterbenskranke Menschen, die hier in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden. Entstehen wird das Hospiz auf einer alten Hofstelle in Arsten. Bauherrin und Betreiberin ist die Zentrale für Private Fürsorge, die bereits seit vielen Jahren das Hospiz „Brücke“ in einer alten Villa mit großem Garten in Walle unterhält.

Lange hat’s gedauert, bis es vor einigen Wochen mit den ersten Abrissarbeiten losgehen konnte. Anfang 2021 soll Bremens drittes stationäres Hospiz fertig sein. Die Zentrale für Private Fürsorge hat dafür einen Teil des Lahrshofes, ein altes Gehöft in Alt-Arsten, erworben. Im ersten Schritt wurden die ehemaligen Scheunen- und Stallgebäude auf der rechten Seite des Hofes abgerissen. Da die Witterung dem Projekt entgegenkommt, werden die Abrissarbeiten in Kürze abgeschlossen sein, sagte eine Sprecherin der Zentrale. Dann folgt der nächste Schritt: Das Stallgebäude mit der markanten historischen Fachwerkfront wird entkernt.

Johannes Foppe, Geschäftsführer der Zentrale für Private Fürsorge, hofft weiterhin auf einen milden Winter, damit die Arbeiten zügig voranschreiten können. „Ich freue mich sehr, dass der Bau von Hospiz „Sirius“ nun endlich Realität wird. Wenn alles gut läuft, können wir Anfang 2021 die ersten schwerkranken Menschen dort aufnehmen.“

„Sirius“ hat eine Gesamtfläche von rund Tausend Quadratmetern. Die Räume der Einrichtung verteilen sich auf Erdgeschoss und Dachgeschoss. Alle acht Gästezimmer für sterbenskranke Menschen entstehen im Erdgeschoss, heißt es. Die Zimmer werden jeweils rund 30 Quadratmeter groß sein und über ein eigenes Bad sowie eine eigene Terrasse verfügen.

Foppe geht von einem Investitionsvolumen in Höhe von 3,8 Millionen Euro aus. Die Deutsche Fernsehlotterie fördert das Projekt mit 119 000 Euro. Einen weiteren Teil der Kosten will die Zentrale für Private Fürsorge über Spenden finanzieren.

Zur Zeit gibt es zwei Hospize in Bremen. Eines, das Hospiz „Brücke“ in Walle, betreibt ebenfalls die Zentrale. Sie hat das Haus 2002 als erstes stationäres Hospiz im kleinsten Bundesland eröffnet. 2014 eröffneten die evangelischen Johanniter auf einem parkähnlichen Grundstück im Bremer Norden der Hansestadt das zweite Hospiz mit dem Namen „Lilge-Simon-Stift“. Wenn „Sirius“ 2021 fertig ist, verfügt Bremen über 24 Hospiz-Plätze für Todkranke. Der Bedarf ist groß, die Hospize haben eine lange Warteliste.

