Bremen Ein betrunkener 52-jähriger Mann soll in einem ICE ein Pärchen mit einem Messer oder einem Multifunktionswerkzeug bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht auf der Fahrt von Hannover nach Bremen. Beim Eintreffen des ICE 732 um 23:53 in Bremen wurde der Deutsche von Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Sein Atemalkoholwert betrug 2,4 Promille. Möglicherweise hatte er auch Drogen genommen.

Nach ärztlicher Untersuchung wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Zum Umfang der Bedrohung liegen widersprüchliche Angaben vor. Leider hat das betroffene Pärchen den Zug ohne weitere Angaben verlassen, teilt die Polizei weiter mit. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet das Pärchen und Zeugen darum, sich telefonisch zu melden unter 0421/162995.