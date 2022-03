Spielsüchtige Bremerin im Videointerview: „Ich habe alle um mich herum belogen“

Bremen Nicole Dreifeld ist spielsüchtig. Die Bremerin hat an Spielautomaten mindestens 30.000 Euro verzockt. Wie sie, spielen knapp 200.000 Menschen in Deutschland nicht allein zum Spaß. Für Betreiber und Staat ist es ein Milliardengeschäft - für Glücksspielsüchtige kann es lebensgefährlich sein.

„Ich habe all die Menschen in meinem Umfeld belogen, nur um dieser Sucht nachgehen zu können“, sagt Nicole Dreifeld mit Tränen in den Augen. „Ich habe das Vertrauen zu jedem Menschen, der mir irgendwie lieb war verspielt.“ Laut eigenen Angaben war das Spielen für sie vier Jahre lang eine Flucht aus dem Alltag. „In dem Moment wenn du vor dem Automaten sitzt, ist es so, dass all deine Probleme ruhig sind im Kopf“, erklärt sie.

Besonders der Markt für Sportwetten und Onlinecasinos ist zuletzt stark gewachsen, weiß Tobias Heyer, Suchtforscher an der Universität in Bremen. „Es liegt auf der Hand, dass das große Geld mit denjenigen gemacht wird, die exzessiv zocken“, sagt der Bremer.

Auch vier Jahre nach dem Höhepunkt der Sucht ist Nicole Dreifelds Mutter noch immer misstrauisch, wenn sie mal später Nachhause kommt. Um sicher zu gehen, dass ihre Tochter nicht wieder rückfällig wird, kontrollierte ihre Mutter sie teilweise. „Wie oft sie bei mir Zuhause gestanden hat, um zu gucken, ob ich da bin, weil sie solche Angst hatte, dass ich wieder spiele - das sind Spuren, die gehen nie wieder weg“, erzählt die Mutter von zwei Kindern in einem Videointerview.