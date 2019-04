Bremen Zwei junge Männer haben in der Nacht zu Freitag in der Neustadt bei einem verbotenen Autorennen mitgemacht. Die Polizei Bremen beschlagnahmte ihre Autos und die Führerscheine, wie sie am Freitag mitteilt.

Ein Anrufer hatte der Polizei kurz nach Mitternacht zwei Autos gemeldet, die sich in der Neuenlander Straße ein Rennen lieferten. Das Startsignal dazu gab ein weiterer Mann, der mit einer Taschenlampe vor den beiden Wagen gestanden haben soll.

Einsatzkräfte stellten die mutmaßlichen Beteiligten auf einem Tankstellengelände an der Neuenlander Straße. Die beiden Autos der Marke Mercedes wurden beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Ermittler zogen außerdem die Führerscheine des 19- und 23-Jährigen ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden geben, sich mit der Verkehrsbereitschaft unter Tel. (0421) 36214850 in Verbindung zu setzen. Verbotene Autorennen gelten seit 2017 als Straftaten und können mit Freiheitsstrafen zwischen zwei und zehn Jahren bestraft werden.