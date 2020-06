Im Ortsteil Walle: Nachtclub in Bremen abgebrannt

Bremen Größerer Feuerwehreinsatz in Bremen-Walle am frühen Freitagmorgen: Gegen 5.30 Uhr war ein Nachtclub in Brand geraten. Das berichtet das Nachrichtenportal nonstopnews.

Das einstöckige Gebäude brannte beim Eintreffen der Löschkräfte bereits in voller Ausdehnung, dichter Rauch schlug aus dem Inneren. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr ging von innen und außen gegen das Feuer vor, auch eine Drehleiter wurde eingesetzt.Es gelang schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Gebäude wurde laut nonstopnews jedoch weitgehend zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.

Zum Brandzeitpunkt sollen sich sechs Personen im Gebäude aufgehalten haben. Sie konnten sich jedoch unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist noch unklar. Entsprechende Ermittlungen laufen.