Immobilien: Junges Wohnen in der „Holzbude“

Bremen Eigene vier Wände mit viel Holz und ein entspannender Ausblick auf viel Grün im sozialökologischen Quartier Ellener Hof. Richard Alawode (30) aus Nigeria hat sein Studentenappartement schon richtig gemütlich eingerichtet. Er gehört zu einer Handvoll Studenten, die bereits in der „Holzbude“ im Stiftungsdorf Ellener Hof im Stadtteil Osterholz wohnen – und damit im ersten Studentenwohnheim der Bremer Heimstiftung. Kosten: 5,8 Millionen Euro, das Wissenschaftsressort trägt davon 2,8 Millionen Euro.

Die „Holzbude“ ist, wo immer möglich, aus Holz gebaut. Das zeigt sich besonders von außen. Die Holzbauweise ist eine Kernidee für das sozialökologische Quartier Ellener Hof. „Ich liebe diesen Stil“, sagt Alawode. Er wohnt ganz oben, im sechsten Obergeschoss. Dort sei es still. „Ich brauche die Ruhe“, sagt er. Auf seinem Schreibtisch liegen Zettel mit vielen Zahlen. Alawode studiert im zweiten Semester Umweltphysik an der Uni Bremen. Er hat zunächst in einer Wohngemeinschaft gelebt und freut sich jetzt über mehr Privatsphäre. Per Bus braucht er eine gute halbe Stunde zur Uni.

Miriam Löbbering (18) aus Sittensen freut sich über die Ruhe. Sie macht ein duales Studium in Mechatronik an der Fachhochschule und zugleich eine Ausbildung zur Mechatronikerin bei der Firma Hella Fahrzeugkomponenten. „Ich finde es schön, dass es hier nicht nur einen Typ von Personen gibt“, sagt sie. Die Vielfalt an Menschen gäbe dem Viertel Lebendigkeit. Löbbering sagt: „Als ich mir das hier angeguckt habe, habe ich sofort ja gesagt.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Sie mag den Ellener Hof in Osterholz, weil es ein ländliches Feeling habe.

Jung und alt

Die Senioren im benachbarten „Wohnen mit Service“ haben ein Regal mit Gütern des alltäglichen Bedarfs bestückt, darunter Geschirr, Besteck und Decken.

Als Vertreterin der Nachbarn ist Annegret Fischer-Böntgen (84) gekommen, die seit Oktober 2018 dort wohnt und schon seit 55 Jahren in Osterholz zu Hause ist. Sie freut sich über die jungen Menschen, die nun in die Nachbarschaft ziehen – genauso über den benachbarten Kindergarten mit noch jüngeren Nachbarn.

Ulrich Schlüter, Leiter des Ortsamts Osterholz, ist optimistisch, dass das Zusammenleben von Studenten und Senioren gut funktionieren wird. So würden die Lebenserfahrung der Senioren und die Lebensfreude der jungen Menschen aufeinandertreffen. Zudem hofft er, zukünftig mehr junge Menschen im Stadtteil halten zu können. „Wir haben hier viele junge Menschen“, sagt er. Zum Studieren würden aber viele Osterholz verlassen und in die Innenstadt ziehen. Die „Holzbude“ sei für den Ellener Hof eine „tolle Ergänzung“. Das Quartier ist vielfältig. Auch ein hinduistischer Tempel ist hier geplant.

Ein Drittel der 66 Appartements ist bereits vergeben. Vermittelt werden sie über das Bremer Studentenwerk. Die etwa 20 Quadratmeter großen Appartements kosten 350 Euro im Monat. Sie sind möbliert und mit Pantry-Küchen, Duschbädern, Fußbodenheizung ausgestattet. Es gibt auch rollstuhl- und behindertengerechte Appartements.

Grillabende

Das Wohnheim verfügt laut Studentenwerk auch über Gemeinschaftsräume, eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt und eine Reparaturwerkstatt sowie über Außenflächen für Sport und Grillabende. Adresse der „Holzbude“: Ludwig-Roselius-Allee 181.

Mehr Infos: www.stw-bremen.de