Bremen Bremen punktet. In der Bundesliga. Und auf dem Immobilienmarkt. Dort vor allem mit einer hohen Bautätigkeit und geringen Leerständen. Das geht aus dem Immobilienmarkt-Report 2018 hervor, den die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) jetzt vorgelegt hat. „Bremen zeigt in allen Marktsegmenten stabile bis sehr gute Entwicklungen und bleibt im Fokus der Investoren und Projektentwickler“, sagt WFB-Geschäftsführer Andreas Heyer.

Der Büroflächenumsatz sinkt dem Report zufolge in diesem Jahr leicht von 99 500 auf 87 500 Quadratmeter. Er bleibt aber laut Heyer auf „einem sehr guten Niveau und entspricht dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre“.

Mehr als 40 Prozent des Gesamtvolumens werden in diesem Jahr in der Bremer Innenstadt vermarktet. 2017 und 2016 hatte noch die Überseestadt die Nase vorn. Der Technologiepark und die Airport-Stadt haben zuletzt mehr Abschlüsse verzeichnet. „Die geplanten Neubauten werden den Umsatz in den nächsten Quartalen weiter in die Höhe treiben“, sagt Heyer und verweist unter anderem auf den geplante Baustart der Sparkassen-Zentrale im Technologiepark.

Die Leerstandsquote liegt bei den Büroflächen bei drei Prozent und damit auf Vorjahresniveau. Den höchsten Leerstand gibt es den Angaben zufolge in der City (40 000 Quadratmeter), den geringsten in der Überseestadt (4 000 Quadratmeter). In der ersten Jahreshälfte seien mit dem „Office Center Überseestadt“ (10 500 qm) und dem „24‘7 twentyfourseven“ im Technologiepark (8 800 qm) bereits zwei große Objekte fertiggestellt worden. „Läuft alles nach Plan, hat Bremen am Ende des Jahres einen Büroflächenbestand von insgesamt 3,65 Millionen Quadratmetern“, sagt der WFB-Chef.

Auch der Bestand an Logistikimmobilien wächst. In Bremen-Stadt gibt es laut Report mittlerweile 2,8 Millionen Quadratmeter Logistikfläche. „Davon entfallen 60 Prozent auf Flächen, die für Investoren interessant sind – viermal so viele wie im Bundesdurchschnitt“, heißt es. Der Flächenumsatz von Logistikimmobilien steigt in diesem Jahr auf voraussichtlich 187 000 Quadratmeter. Davon befinden sich knapp 40 Prozent im Güterverkehrszentrum (GVZ). Der Leerstand sei im Vorjahresvergleich gestiegen – von 0,7 Prozent auf 4,8 Prozent.

Auch bei den Einzelhandelsimmobilien macht Bremen laut WFB „eine gute Figur“. Der Einzelhandelsumsatz liege 2018 erstmals über vier Milliarden Euro. Und: „Inner- und außerhalb der 1A-Lagen sind zahlreiche Immobilienprojekte in Planung, welche die Einkaufs- und Lebensqualität in der Innenstadt spürbar erhöhen werden“, sagt Heyer. Mehr als eine Milliarde Euro wollen private Akteure, unter anderem der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech und die Familie Jacobs, in das Zentrum investieren.