Bremen Darauf haben viele Fans sehnsüchtig gewartet: „Die Ärzte“ spiele am 15. November 2020 ein Konzert in der ÖVB- Arena in Bremen. Die nach eigener Aussage „beste Band der Welt“ macht im Rahmen ihrer „In The Ä Tonight“-Tour auch in Hannover (7. November 2020) sowie Hamburg (24. November 2020) Station – Oldenburg steht jedoch nicht auf dem Tourplan, der insgesamt 15 Städte umfasst..

Lesen Sie auch: So war das Ärzte-Konzert 2012 in Oldenburg

Im Sommer 2019 war die Berliner Punkrock-Band um Bela B., Farin Urlaub und Rodrigo González Headliner beim „Rock am Ring“-Festival sowie beim Nova Rock. Im Mai veröffentlichten die Ärzte die Mini-EP „Drei Mann – Zwei Songs“.

Tickets für das Konzert in Bremen sind am Donnerstag, 14. November, für 46 Euro erhältlich. Die Band setzt dabei auf ihren eigenen Ticketshop auf der Band-Website www.bademeister.com.