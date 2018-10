Bremen Bei Erdarbeiten in der Warterbergstraße in Bremen ist an diesem Dienstagmorgen neben einem Tanklager eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Um 13 Uhr konnte der Sprengmeister der Polizei Bremen, Andreas Rippert, die Bombe erfolgreich entschärfen. Alle Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen sind ab sofort aufgehoben.