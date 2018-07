Interhomes baut Umsatz weiter aus

Bremen Der bundesweit tätige Bremer Wohnbauträger Interhomes blickt nach eigenen Angaben auf „ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr“ zurück. 2017 lag der Umsatz des Unternehmens auf dem Niveau der Vorjahres bei 125 Millionen Euro. Zudem wurden 62 Millionen Euro in neues Bauland investiert.

Zur Interhomes-Gruppe gehören neben dem Bremer Mutterkonzern Interhomes AG zehn Beteiligungsgesellschaften in Berlin, Frankfurt und Bremen. In Bremen ist Interhomes einer der Investoren in der „Gartenstadt Werdersee“ und Kooperationspartner bei der Brik Wohnbau, die das Projekt „Parkside Oberneuland“ am Achterdiek-Park trägt.