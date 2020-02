Bremen Baumwolle findet sich in Kleidungsstücken ebenso wie in Euro-Banknoten. Bremen ist ein traditioneller Baumwoll-Handelsplatz. Knapp 450 Teilnehmer aus 40 Ländern werden im März zur 35. internationalen Baumwollkonferenz in Bremen erwartet.

So ganz genau kann Elke Hortmeyer von der Bremer Baumwollbörse die Frage nach den Teilnehmern gegenwärtig aber nicht beantworten – Stichwort „Coronavirus“ und damit einhergehende Reisebeschränkungen. Die Konferenz macht Bremen vom 25. bis 27. März weltweit zum Zentrum der Baumwollbranche. Fragen und Antworten zur großen Baumwolltagung.

Wo treffen sich die Händler, Produzenten und

Textilfachleute ?

Die meisten Vorträge und Konferenzen sind im Rathaus anberaumt, weiterer Tagungsort der „Cotton Conference“ ist die Baumwollbörse. Die Organisatoren sind das Faserinstitut Bremen und – eben – die Baumwollbörse.

Was sind die Themen-Schwerpunkte der Bremer Baumwollkonferenz ?

Ein vieldiskutiertes Branchenthema ist die „Circular Economy“: Im Kern beschäftigt sich die Tagung mit dem Lebenszyklus des natürlichen, nachwachsenden Rohstoffs Baumwolle im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Simon Ferrigno aus Großbritannien leitet eine zentrale Diskussionsrunde zu diesem Thema. Der Buchautor gilt als Spezialist für nachhaltige und biologische Produktionssysteme. Von Öko-Farbe bis zum Upcycling (Umwandlung von Abfallprodukten in neuwertige Produkte) ziehen sich umweltwirtschaftliche Themen gleichsam wie ein roter Faden durch das Konferenzprogramm.

Welche Rolle spielt Baumwolle bei den

Diskussionen um

Kreislaufwirtschaft? ?

Es geht um Wiederverwertung und um Fragen der biologischen Abbaubarkeit von Fasern und Textilprodukten. „Dabei bleibt festzustellen, dass Baumwolle wie alle Zellulosefasern aufgrund ihrer schnellen biologischen Abbaubarkeit ohne Probleme dem biologischen Kreislauf zugeführt werden kann.“, heißt es bei der Baumwollbörse.

Warum gibt es trotzdem Probleme mit Kunststoff ?

Ein Aspekt, über den der Experte Greg Holt in Bremen sprechen wird. Holt leitet die Forschungsabteilung Baumwollproduktion und -produktionsprozesse beim US-Landwirtschaftsministerium (Texas). Bei der Maschinenernte wird Baumwolle vermehrt in Plastik verpackt und auf dem Feld abgelegt. Tests haben gezeigt, dass diese Verpackungsweise eine der Hauptquellen für Verunreinigungen von Fasern durch Plastikpartikel ist – und nur schwer zu erkennen.

Wird Baumwolle nur für Kleidung und Haushaltstextilien genutzt? ?

Nein, die Verwendung des Rohstoffs geht weit darüber hinaus – auch damit beschäftigt sich der Branchentreff in Bremen. Der Wissenschaftler Dr. Filipe Natalio (Israel) präsentiert Forschungsergebnisse, nach denen Baumwolle mit fluoreszierenden, supermagnetischen und wasserabweisenden Fähigkeiten ausgestattet werden kann – nicht etwa durch eine chemische Veränderung, sondern biologisch durch die Implementierung eines speziell entwickelten Glukosemoleküls in Baumwolle. Nützlich könnte die Entwicklung für die Produktion von Funktionstextilien sein.

Eröffnet Baumwolle auch neue Möglichkeiten in

der Medizin? ?

Die polnische Professorin Iwona Frydrych spricht in Bremen über die Unterstützung der medizinischen Behandlung von Hautkrankheiten durch ein 3D-Design für Kleidung aus Baumwoll-Leinen-Mischungen: Auf das Material werden Mikrokapseln mit hautberuhigenden Pflanzensubstanzen aufgetragen. „Das so ausgerüstete Material hat direkten Kontakt mit der Haut. Der Inhalt der Mikrokapseln wird durch Körperwärme und -feuchtigkeit freigesetzt. Studien zufolge führt dies zu einer Linderung von Hautbeschwerden“, heißt es in einer Vorschau.