Bremen Blogger-Texte aus verschiedensten Sparten, leicht aufzufinden anhand von Suchbegriffen. Das ist die Hauptidee hinter dem Blogmagazin der Plattform „Trusted Blogs“. Eine Alternative zu Webseiten, die lediglich verschiedene Blogs anhand von Kategorien und Unterkategorien auflisten. Mittlerweile finden sich Beiträge des Bremer Start-ups aus der Überseestadt zu fast allen Bereichen des Lebens auf der 2016 online gegangenen Seite.

„99 Prozent der Beiträge entstehen aus freien Stücken. Bezahlte Artikel sind gekennzeichnet“, sagt Eduard Andrae (51), der das Unternehmen zusammen mit Rüdiger Schmidt (52) gegründet hat: „Ich liebe Blogs, weil die subjektiv geschrieben sind.“

Bunt, bebildert und einfach lustig: Blogger Maik bietet „Spaß mit Statuen“, es ist ein Artikel zu Gemälden des Australiers Matthew Quick. Meeresgott-Poseidon blickt stolz in die Ferne. An seinen Armen sind Schwimmflügel angelegt. Ein stolzes Einhorn hebt die Vorderbeine. Das ist ein erster Eindruck, Sekundenbruchteile später entpuppt sich die gezeichnete Statue als Pferd, dem eine Waffeleistüte am Kopf klebt.

Doch das Stichwort „Skulpturen“ verweist nicht nur hierauf, sondern auch ein bisschen auf die Welt des Genusses. Blogger Maik schreibt auch über Schokoladen-Skulpturen des französischen Konditormeisters Amaury Guichon. Sie haben zum Beispiel die Gestalt von Tintenfässern mit eingesteckten Federn und eines Grammophons auf einem Holztisch.

Interessant ist die Trefferliste zum Thema „Beine“. Ein Beitrag zum Thema „Als die Fische plötzlich Beine bekamen“ steht oben, gefolgt von einem Beitrag zu der Frage „Epilieren oder rasieren – Was ist besser?“. Ebenfalls im Angebot: Tipps gegen Rasurbrand und ein Text zu Stefanie Giesinger, Gewinnerin bei „Germany’s next Topmodel“.

Vergleichsweise wenig bezahlte Beiträge sind die finanzielle Wirbelsäule von „Trusted Blogs“. Interessierte Unternehmen bezahlen für die Vermittlung von Bloggern aus dem Stamm des Bremer Unternehmens. „Wir nehmen 295 Euro pro Kampagne, egal mit wie vielen Bloggern das Unternehmen zusammenarbeitet“, sagt Andrae. Man habe den Preis niedrig angesetzt. Die Masse solle den Umsatz bringen. In 2018 wurden bisher 140 Kampagnen vermittelt. Ziel zum Jahresende sind 500. Bis dahin soll „Trusted Blogs“ die beiden Unternehmer finanzieren.

Mittlerweile sind 5000 Blogger beim Start-up angemeldet, 1000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Beiträge stieg im selben Zeitraum von 450 000 auf mehr als 700 000. In der Datenbank haben sich bereits 600 000 Stichworte angesammelt. Am stärksten vertreten sind Lifestyle-Themen. Reisen, Mode und Urlaub sind vorn dabei.

Im Internet zu finden unter www-trusted-blogs.com