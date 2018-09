Bremen „Das ist echt eine schicke Sache“, sagt SWB-Vorstandschef Torsten Köhne. Und blickt stolz und zufrieden auf und in die neue Ausbildungswerkstatt. 2,6 Millionen Euro hat der Bremer Versorger in den Neubau am Standort beim Heizwerk in der Vahr investiert. „Das ist ein deutliches Signal in die Zukunft“, sagt Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD).

In 14 Monaten umgebaut

Die SWB hat ein bestehendes Verwaltungsgebäude an der Emil-Sommer-Straße, ist seit Sommer 2017 in 14 Monaten umgebaut und erweitert worden. „Ziemlich schnell haben wir ziemlich viel Geld verbaut“, sagte Köhne am Freitag bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Ausbildungswerkstatt. „Und wir haben Bauzeit und Budget eingehalten.“ Senator Günther sagte:

Auf einer Gesamtfläche von fast 1600 Quadratmetern werden seit dem Start des neuen Ausbildungsjahrs am 1. September mehr als 90 Auszubildende in den Berufen Industriemechaniker, Fachkraft für Metalltechnik, Industrieelektriker, Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker von acht Ausbildungsmeistern und einem Ausbildungsleiter ausgebildet. So werden bis zu 16 Auszubildende für die von der SWB-Netzgesellschaft Wesernetz eingesetzten Rohr- und Leitungsbau-Unternehmen im praktischen Teil betreut. Bislang wurden die Azubis in zwei Werkstätten in Woltmershausen ausgebildet.

Die SWB hat laut Köhne eine lange Ausbildungstradition. „Und das ist auch gut so.“ Der SWB-Chef ergänzte: „Wir brauchen junge Leute und gute Leute.“ Und die sollen hochwertig ausgebildet werden – in einem schicken Ambiente. Und außerdem sei die Vahr besser zu erreichen als Woltmershausen.

Wachstum nötig

„Wir brauchen solche Investitionen in Bremen“, sagte Günthner. Der Senator verwies auf das starke Wirtschaftswachstum in Deutschland und darauf, dass Bremen das Bundesland mit dem stärksten Wirtschaftswachstum sei. Bremen bilde im Bundesvergleich „deutlich über Schnitt“ aus. Doch auch in der Hansestadt gebe es noch viele unbesetzte Stellen und eine hohe Nachfrage nach Arbeitsplätzen und nach geeigneten Bewerbern.

In der neuen Ausbildungswerkstatt soll die komplette Bandbreite der Möglichkeiten, welche die verschiedenen Berufe mit sich bringen, die die SWB mit ihren Einzelgesellschaften bieten kann, sichtbar und erlebbar sein. So könne jeder Auszubildende über die gesamte Ausbildungszeit seine Stärken anhand seiner Interessen herausarbeiten.