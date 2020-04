Investition: Hilfspaket gegen Folgen der Corona-Krise geplant

Bremen Das Land Bremen will sich mit einem Hilfspaket in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gegen die Folgen der Corona-Krise wappnen und die Grundlagen schaffen, dass es nach der Krise wieder aufwärts geht. Das sagte am Dienstag Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Der Senat beschloss die Vorlage für einen sogenannten Bremen-Fonds, der sich komplett über Kredite finanziert und nun die Bürgerschaft passieren muss. Der Kredit soll ab 2024 innerhalb von 30 Jahren getilgt werden.

Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) sagte: „Die Schuldenbremse wird in Bremen nicht ausgesetzt. Wir nutzen die Regeln.“ Und die erlaubten Kreditaufnahmen in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich den Mitteln eines Landes verschließt. Die 1,2 Milliarden Euro sei „kein Pappenstiel, aber auch kein Nebenhaushalt“.

Das Paket sieht ein ganzes Bündel von Maßnahmen in vier Kategorien vor und stellt Mittel unter anderem für die gestiegenen Sozialleistungen sowie für Firmen zur Verfügung. Auch eine öffentliche Beteiligung an privaten Unternehmen soll möglich sein. „Wir wollen die Folgen der Pandemie mit zukunftsgerichteten Maßnahmen bewältigen“, sagte Bovenschulte.

Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sagte: „Wir haben keine leichtfertigen Beschlüsse gefasst.“ Es gehe auch weiterhin um ökologische und soziale Gerechtigkeit. Zudem müsse sich auch der Bremen-Fonds „an den drängenden Anforderungen des Klimaschutzes messen lassen“. So hat der Senat auch beschlossen, die Defizite der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) aufzufangen. Die BSAG beklagt derzeit täglich Umsatzverluste von 150 000 Euro. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) sagte: „Wir müssen als Land wettbewerbsfähig bleiben und dürfen nicht zurückfallen.“