Bremen Der Bremer CDU-Landesvorsitzende und Ex-Wirtschaftssenator Jörg Kastendiek ist nach einer schweren Krankheit am Montag im Alter von 54 Jahren gestorben. Das teilte der CDU-Landesverband am Dienstag mit. Mit großem Respekt würdigte Antje Grotheer, Präsidentin der Bürgerschaft, die Leistung Kastendieks: „Es hat mich sehr beeindruckt, wie Jörg Kastendiek in den vergangenen Wochen und Monaten – schon schwer gezeichnet – hier weitergearbeitet und sich für Bremen und im Parlament engagiert hat. Er hat sich in den Wahlkampf gestürzt und auf den 26. Mai hingearbeitet – obwohl er gleichzeitig einen sehr viel schwereren Kampf führen musste. Das hat meine absolute Hochachtung.“

Der Diplom-Ingenieur führte die CDU des kleinsten deutschen Bundeslandes seit Ende 2012 und war von 2005 bis 2007 Senator für Wirtschaft, Häfen und Kultur. Kastendiek gehörte über 25 Jahre dem Landtag - der Bremischen Bürgerschaft - an, die am 26. Mai neu gewählt wird. Der gebürtige Bremer war verheiratet und Vater eines Sohnes. Er engagierte sich bis zuletzt auch im Wahlkampf für seine Partei und trat regelmäßig als Redner bei Veranstaltungen auf. Auf ihn ging auch der Vorschlag zurück, den bis Anfang 2018 politisch weitgehend unbekannten Software-Unternehmer Carsten Meyer-Heder als Spitzenkandidaten für die anstehende Landtagswahl zu wählen.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Jens Eckhoff, zeigte sich tief betroffen. „Sein viel zu früher Tod hinterlässt uns alle fassungslos“, so Eckhoff. „Die CDU Bremen verliert durch seinen Tod ihren Landesvorsitzenden, der auch mit aller Kraft bis in die letzten Tage für diese Partei gelebt und gekämpft hat“, betonte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp. „Um seine Krankheit hat er kein Aufheben gemacht, sondern sich ihr immer wieder entgegengestellt.“

Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) sprachen der Familie ihr Beileid aus.