Bremen Innensenator Ulrich Mäurer ein Judenhasser? Zumindest in sozialen Netzwerken, sieht sich der SPD-Mann jetzt solchen Vorwürfen ausgesetzt. Die umstrittenen Äußerungen liegen einige Tage zurück. Sie gehen auf eine Debatte in der Bürgerschaft am 27. September zu einer Großen Anfrage der CDU-Fraktion zurück. Thema: „Sicherheit in Bremen nicht durch ausländische Konflikte und importierten Extremismus gefährden.“ Dabei hatte der SPD-Senator laut Weser-Kurier ausgeführt, er würde auch demonstrieren, „wenn ich sehe, dass die israelische Armee am Grenzzaun Dutzende von Palästinensern einfach hinrichtet. Auch dafür habe ich kein Verständnis. Und ich kann alle diejenigen verstehen, die das zum Anlass nehmen, um hier auch sehr deutlich ihre Meinung zu sagen“.

Auf Nachfrage räumte Mäurer am Montag ein, seine Formulierung sei vielleicht etwas „unglücklich formuliert“ gewesen. Aber, betonte er: „In der Sache bin ich weiterhin der Auffassung, dass man angesichts der Toten an der Grenze Verständnis haben muss, wenn es als Reaktion darauf zu Demonstrationen und Protesten kommt.“

Aus der CDU kam harsche Kritik an Mäurers Sätzen in der Bürgerschaft. Es gab gar Rücktrittsforderungen. Einzelne Grüne warfen Mäurer Antisemitismus vor, Montag ruderten sie ein Stück zurück. Vorstandssprecher Hermann Kuhn, zugleich Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Bremen, hält Mäurers Äußerung zwar für „grundfalsch“, aber nicht für antisemitisch. Ähnlich äußerte sich gegenüber Radio Bremen auch Juliane Wetzel vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Auch die CDU stimmte gestern moderatere Töne an. Mäurer hatte in der Debatte beispielhaft die Reaktionen auf den Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien (Afrin) und die Verlagerung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem thematisiert. Im Gazastreifen sei bei den Feierlichkeiten die Gewalt eskaliert. Dutzende von Palästinensern seien dabei von der israelischen Armee „hingerichtet“ worden – ein Wort, mit dem Mäurer sich Kritik zuzog. Das sei „unglücklich formuliert“, räumte der Senator nun ein.