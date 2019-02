Bremen Brexit? Nicht in Bremen! Hier ist die Europäische Union (EU) schwer angesagt – im Rathaus jedenfalls, wo am Dienstag ein Bündnis und eine Kampagne zur Europawahl am 26. Mai (zeitgleich mit der Bürgerschaftswahl) vorgestellt wurde. „In Bremen und Bremerhaven leben – Europa wählen.“ So heißt die Kampagne, aber auch das Bündnis. Die Uni, Deutsch-Polnische Gesellschaft und Informationszentrum Baltische Staaten beteiligen sich unter anderem daran.

32 700 Menschen aus EU-Ländern leben in Bremen. Auch sie können hier an der Europawahl teilnehmen – Voraussetzung ist allerdings, dass sie sich bis zum 3. Mai beim Wahlamt (An der Weide) ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. Genau dafür soll die Kampagne werben. Bei der vorigen Europawahl machten nämlich nur 1150 Bremer Europäer von ihrem Recht Gebrauch.

„EU-Bürger, die sich hier registrieren lassen, wählen die deutschen Kandidaten und nicht die aus ihrem Ursprungsland“, sagt Libuse Cerna vom Integrationsrat. „Auch das ist Integration.“ Staatsrätin Ulrike Hiller, zuständig für Europaangelegenheiten: „Bei der vorigen Europawahl sind nur 40,3 Prozent der Wahlberechtigten im Land Bremen zur Wahl gegangen. Um möglichst viele Menschen zu gewinnen, brauchen wir ein breites Bündnis aller gesellschaftlichen Gruppen. Aber auch Einzelpersonen können mitmachen.“

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD): „Die Situation ist nicht mit früheren Europawahlen zu vergleichen. Der Zusammenhalt in der EU gerät immer wieder gewaltig unter Druck.“ Die Kampagne für die Europawahl sei auch „ein Aufruf, sich gegen den Rechtsruck zu wenden. Wir sind darauf angewiesen, dass die Trumps dieser Welt sich nicht durchsetzen.“ Zusammenhalt statt Abschottung und Nationalismus – so das Motto im Bremer Rathaus.

Vom 5. bis 11. März ruft Bremen zur Wahlbeteiligung auf. Vom 4. bis 12. Mai folgt eine „Europawoche“ mit „Europafest“ auf dem Marktplatz.