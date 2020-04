Kein Beauftragter in Bremen

Bremen Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wirbt für einen Amtskollegen auch in Bremen. Der Stadtstaat habe sich gegen einen Antisemitismusbeauftragten ausgesprochen, schreibt Klein in der „Jüdischen Allgemeinen“ (Donnerstag). „Von 16 Bundesländern haben 15 einen Antisemitismusbeauftragten bereits berufen – oder beschlossen, es zu tun. Das ist eine gute Entwicklung.“ Man treffe sich in der Bund-Länder-Kommission (BLK), bespreche Strategien im Kampf gegen Antisemitismus und schlage gemeinsame Wege ein.

80 Prozent aller Maßnahmen dazu müssten auf Landesebene getroffen werden, erläutert Klein. „Für einen Antisemitismusbeauftragten in Bremen spricht nicht nur, dass er diese mit Weitblick koordiniert und die verschiedenen Beteiligten miteinander vernetzt, sondern auch die Autorität seines Amtes.“ Bislang sei Bremen in der BLK lediglich mit einem Referatsleiter aus der Senatskanzlei vertreten. Bei konkreten Beschlüssen seien dessen Möglichkeiten jedoch begrenzt.

Ein „legitimierter Antisemitismusbeauftragter“ könne stattdessen die Anliegen „kraftvoll durchsetzen, eingreifen, nachhaken. Als unabhängige Instanz käme er am Ende auch der jüdischen Gemeinde zugute. Je mehr Kanäle und enge Absprachen, desto besser.“