Bremen Private Haushalte und Firmen aus Bremen und Bremerhaven haben noch nie so viel Geld für neue und gebrauchte Fahrzeuge ausgegeben wie im Vorjahr – 600 Millionen Euro, davon 200 Millionen für Neuwagen. Das sagte Karl-Heinz Bley, Präsident des Kraftfahrzeug-Landesverbands Niedersachsen-Bremen, am Mittwoch bei der Präsentation der Jahresbilanz in der Bremer Handwerkskammer.

Das Autojahr habe die Erwartungen des Kraftfahrzeuggewerbes jedoch „nicht ganz erfüllt“. Vor allem die Umsatzrendite habe mit 1,3 Prozent (vor Steuern) die Zielmarke von drei Prozent klar verfehlt. Bley: „Wir müssen mehr verdienen.“

70 591 Autos verkauft

Der Umsatz am bremischen Automarkt stieg weiteren Angaben zufolge um 4,5 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,57 Milliarden). 1,3 Milliarden Euro entfielen auf Betriebe des Kfz-Gewerbes, davon 717 Millionen Euro auf den Verkauf von Neuwagen, etwa 570 Millionen auf „Gebrauchte“.

Die Autowerkstätten verzeichneten hingegen deutliche Einbußen – der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent auf 232 Millionen Euro. „Das ist eine bittere Pille“, sagte Hans Jörg Koßmann, Obermeister der Bremer Kfz-Innung. Er verwies auf die seit Jahren rückläufige Reparaturhäufigkeit der Neuwagen und eine zuletzt niedrige Wartungshäufigkeit.

Zurück in die Zahlen: 70 591 Autoverkäufe wurden 2019 an der Weser registriert. 21 091 Neuwagen brachte der Handel an die Frau und den Mann. Der Zuwachs bei den Neuzulassungen betrug somit 3,2 Prozent. Und die SUVs bleiben laut Bley „auf der Überholspur“. Ihr Marktanteil stieg auf fast 22 Prozent. Für ihr neues Fahrzeug legten die Bremer im Schnitt 33 990 Euro auf den Tisch, 2018 waren es 31 270 Euro. Gebrauchte wechselten im Schnitt für 12 610 Euro (2018: 11 870) den Besitzer. Das Gebrauchtwagengeschäft „steht auf der Halbschattenseite unserer Bilanz“, fuhr Bley fort. Mit 49 500 Besitzumschreibungen stagnierte es auf dem Vorjahresniveau (49 467).

Von den Volumina erwartet Bley für 2020 ein „normales Autojahr“. Doch er erwartet politisch gesteuerte Irritationen. So greife der auf 6000 Euro erhöhte Umweltbonus für Elektrofahrzeuge „massiv in den Markt ein“. Koßmann hakte ein: „Die einseitige Festlegung auf Elektromobilität halte ich für einen der größten Irrtümer der vergangenen Jahre.“ Der Innungsmeister weiter: „Wir brauchen auch andere Antriebsarten.“ Er verwies auf „Fahrzeuge, die mit sauberen synthetischen Treibstoffen fahren, die wiederum mit sauberer Energie hergestellt werden“. Stichwort: Wasserstoff.

Elektroauto als „Brücke“

Elektromobilität sei allenfalls eine geeignete Brückentechnologie, aber keine Dauerlösung. „Dafür werden zu viele Ressourcen verballert.“ Übrigens: 95 Prozent aller Autos, die 2019 in Bremen neu oder gebraucht zugelassen wurden, haben einen Verbrennungsmotor. Der Anteil der rein batteriebetriebenen Fahrzeuge lag bei 0,6 Prozent, bei Neuwagen bei 1,8 Prozent.

Bleibt ein Blick in den Ausbildungssektor. So sind laut Koßmann im vergangenen Jahr 39 neue Ausbildungsverträge für Automobilkaufleute abgeschlossen worden (ein Plus von 8,3 Prozent). Hinzu kamen 213 neue Ausbildungsverträge für Kfz-Mechatroniker. Das waren 15 oder 6,6 Prozent weniger als 2018. Die Zahl der Bewerber sei zwar gestiegen, deren Qualifikation aber nicht. Häufig scheitere eine Einstellung an fehlenden Deutsch-Kenntnissen.